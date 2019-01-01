Колбаса "Пикантная" с горчицей и водкой (ветчинница Tescoma)

Наталья, спасибо большое за поддержку . Я уже устала повторять - не нужна пружина. Только если кратковременно, чтобы уплотнить фарш. В остальном от её отсутствия только плюсы, которые вы описали. Нужно Ваш пост в начало темы переместить, чтобы все сразу видели, что я не одинока .



По вкусу - горчицы я уменьшила в разы, т. к. колбасу едят дети, а они у меня чувствительны к специям. В моем случае есть легкий (легонький такой ) намек на горчицу. Но что будет, если положить по рецепту все 50 грамм - не знаю.

А водка (да и коньяк тоже) расходится и выветривается, не чувствуется однозначно. Коньяк ощущается в аромате, т. е. носом можно почувствовать, а вкусовыми рецепторами - нет.



Говядину я беру т. н. вырезку, правда не знаю откуда её вырезают, не смогла установить. Но мясо настолько мягкое после приготовления (предварительно варила, тушила, жарила, запекала в духовке), что можно кушать беззубым. Вот такое мясо и идет в колбасу.