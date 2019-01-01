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Свиные шкурки с чесноком

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Свиные шкурки с чесноком

Категория: Мясные блюда
Свиные шкурки с чесноком

Ингредиенты

шкурки свиные 400 г
чеснок 1 гол.
соль специи по вкусу

Способ приготовления

Свиные шкурки с чесноком

Как говорят в народе - "Кому поп, кому попадья, а кому и свиной хрящик". Видимо я отношусь к третьему варианту :-)
Сегодня готовила этот самый "хрящик" в виде свиных шкурок. Рецепт предельно прост.
Свиные шкурки с чесноком
Шкурки беру на рынке, максимально нежирные, почти без сала. Цена у нас - 1 доллар за кило и уступают.
Свиные шкурки с чесноком
Осматриваю, промываю, вырезаю печати и то, что не понравится. складываю шкурки в кастрюлю, добавляю луковицу целую, заливаю водой так, чтоб практически покрыты были.
Свиные шкурки с чесноком
Довожу до кипения, уменьшаю огонь до минимума, закрываю крышкой и томлю часа 3 приблизительно, периодически заглядываю, помешиваю. Приблизительно в середине процесса луковичку выбрасываю, кладу перчик горошком и соль. Когда вода практически выкипела, ну, почти выкипела - добавляю давленый чеснок, перемешиваю и выключаю. Помещаю всё, что получилось в мисочку, сверху кусочек рукава для запекания, и блюдечком выталкиваю воздух, уплотняю.
Помещаю в холодильник мисочку на ночь. Если не постелить рукав для запекания - потом трудно убрать блюдечко, было у меня такое. Из миски вынимается легко.
Свиные шкурки с чесноком
Из 400 г. шкурочек у меня вышло 500 г готового блюда. В нём много коллагена, полезного для суставов, связок и т. д. особенно после травм. Да и что скрывать - это очень вкусно :-) Специи можно класть любые по вкусу. А можно ограничиться перчиком.

Блюдо рассчитано на

500 г.

Время приготовления:

готовка 10 мин. варка 3 часа.

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*Rada-dms
Потрясающе !!! И как хорошо смотрятся !! По мне, так просто деликатес !!
*Spline
Rada-dms, спасибо! Это и правда деликатес получается. И почти из воздуха. Особенно мужчины любят
*Наталишка
Какой вкусный рецепт. А шкурки нежёсткие после варки?
*Spline
Наталишка, нет, что Вы, после 3 часов варки они просто тают. Жаль что не могу через монитор передать кусочек, попробовать. Когда-то я варила 2 часа, было не то. Лучше больше. Готовые шкурки можно ложкой в кастрюле делить на части, такие они нежные. В холодильнике в крепкий холодец превращаются.
*Наталишка
Spline, спасибо. Я обязательно сделаю по этому рецепту. Да у меня и от вашего фото слюноотделение повысилось
*Spline
Наталишка, держитесь! Не стоило выкладывать на ночь глядя...
*Наталишка
Так и я об этом
*Olga VB
Это очень вкусно, подтверждаю!
Правда, я немного по-другому готовлю: оставляю на шкурках небольшой слой сала, буквально, почти толщиной с саму шкурку, сворачиваю рулетиком, закрепляю ниткой не слишком туго, - и на несколько часов в МВ.
Потом режу тоненько этот рулетик с прожилками холодца наискосок, - не хуже любой колбасы. Муж это дело очень уважает!
При варке, кроме луковички, кладу еще морковину.
Но Ваша технология мне тоже интересной показалась, надо будет ещё и так попробовать.
*Огневушка
Spline, замечательный рецепт! шкурки - это мы уважаем, спасибо!

Цитата: Olga VB

сворачиваю рулетиком, закрепляю ниткой не слишком туго, - и на несколько часов в МВ.
Потом режу тоненько этот рулетик с прожилками холодца наискосок, - не хуже любой колбасы.
Оля, а чуть подробнее, если в МВ: сколько воды наливаете и насколько много бульончика получается, ведь в мультяшке почти не выкипает.
*Spline
Olga VBвот Вы не поверите :-) я именно так и хотела когда-то сделать - купить покрупнее шкури, скрутить рулетиком и т. д. Только без МВ. А на рынке попались вот такие-же микрокусочки, ну как же их скручивать? Аж расстроилась, помню. Но потом приготовила по этому рецепту и решила, что работы мало - результат вкусный. Хотя конечно рулет эффектнее, и ещё его можно в духовке потом зарумянить немного... э-эх!

Огневушка, всегда пожалуйста
*MariV
Spline, извините, но пословица правильно гласит:" КОМУ ПОП, КОМУ ПОПАДЬЯ, А КОМУ ПОПОВА ДОЧКА; КТО ЛЮБИТ ПОПА, КТО ПОПАДЬЮ, КТО ПОПОВУ ДОЧКУ ".
Свиной хрящик не одно и то же со свиной шкуркой.

Рецепт очень интересный, я тоже шкурки люблю! В скороварке надо будет сделать! За 30 минут сварятся, думаю.
*баба Валя
На фотке ООООчень аппетитно , попробую обязательно, спасибо
*Рома
Интересный вариант использования свиной кожи, но вкусный!

Когда-то мне выдали на рынке (из потайного ящика ) очищенную кожу хрюшки, настолько очищенную, что жиринки на ней не было видно. И большими ровными пластами
Варила из такой кожи "холодец", т. е. желе для застывания, для добавления вместо желатина. Варится быстро, навар прозрачный, очень вкусный, абсолютно не жирный. Разлила его по маленьким формочкам, хранила в морозилке - супер желе, желатина не нужно!
Продавцы-мясники объяснили, что такую очищенную кожу у них часто покупают, используют для желе (вместо желатина), и едят отварную кожу люди с проблемами заболеваний костей, суставов
*Spline
Цитата: MariV

Spline, извините, но пословица правильно гласит:" КОМУ ПОП, КОМУ ПОПАДЬЯ, А КОМУ ПОПОВА ДОЧКА; КТО ЛЮБИТ ПОПА, КТО ПОПАДЬЮ, КТО ПОПОВУ ДОЧКУ ".
Свиной хрящик не одно и то же со свиной шкуркой.
Поговорки в разных регионах отличаются. Ещё говорят "У каждого свой вкус, своя манера - одна любит арбуз, другая офицера" И главное - это ведь не буквально
А по поводу того, что шкурка - это не хрящ - так кто же спорит, но очень близко по содержанию коллагена и органолептическим свойствам в приготовленном состоянии

баба Валя, обязательно попробуйте
*Елена Тим
Уже утащила в закладки! Осталось шкурки отыскать. Муж будет в восторге! Спасибо, Spline!
*Анна1957
Цитата: MariV

Spline, извините, но пословица правильно гласит:" КОМУ ПОП, КОМУ ПОПАДЬЯ, А КОМУ ПОПОВА ДОЧКА; КТО ЛЮБИТ ПОПА, КТО ПОПАДЬЮ, КТО ПОПОВУ ДОЧКУ ".
Свиной хрящик не одно и то же со свиной шкуркой.

Рецепт очень интересный, я тоже шкурки люблю! В скороварке надо будет сделать! За 30 минут сварятся, думаю.

Оль, такой вариант тоже имеется:
У всякого свой вкус, один другому не указчик: кто любит арбуз, а кто - свиной хрящик.
*irysikf
Какая нямка И я утащила в закладки :mail1:Спасибо огромное за такую вкусную простоту
*Туся Тася
А кому тут хрящика не хватает, то надо еще и ухо свиное в кастрюлю закинуть.
*Елена Тим
Цитата: Туся Тася
надо еще и ухо свиное в кастрюлю закинуть.
Точно! Из ух же тоже можно такое сварганить!
А у меня энтих ух... во скока: Свиные шкурки с чесноком
*колобашка
Елена Тим, а откель у тебя столько ух?
*Елена Тим
Варь, да когда-то в Метро накупила от жадности... Потом мы их как-то наелись... и забыли, что еще навалом осталось в морозилке. А на днях случайно откопала 4 упаковки по 4 уха. Вот сижу теперь, думаю, мож, мне такую же вкуснятину забабахать, но только из ух?
*колобашка
Фигасе.
ну вы ухоеды.
P.S. у меня есть отличные напитки под такой закусон. Есичо, это намек.
*kil
Это не рецепт, а разврат просто... конечно утащила.

Цитата: Елена Тим

Точно! Из ух же тоже можно такое сварганить!
А у меня энтих ух... во скока: Свиные шкурки с чесноком

Ленк вот как только открыла рецепт, так и стала тебя искать, знала что ты ТАКОЕ не пропустишь.
Цитата: колобашка

Елена Тим, а откель у тебя столько ух?
Так ей же везде нужно поспеть и всё подслушать, разве двумя ухами тут обойдется...
Цитата: колобашка

Фигасе.
ну вы ухоеды.
P.S. у меня есть отличные напитки под такой закусон. Есичо, это намек.

Так , я записалась первая на намёк.
*plasmo4ka
Просто, вкусно, бюджетно! Утащила Спасибо!
*celfh
В закладки положила, но где взять свиную шкуру, ума не приложу
*Letka-enka
Spline, спасибо за интересный экономно-бюджетный рецепт.
*nakapustina
Классный рецепт! У меня в морозилке этих шкурок, как гуталину, накопилось, какая я молодец, что не выбросила
Spline, спасибо за рецепт Вечером попробую сварить.
*Елена Тим
Цитата: celfh
где взять свиную шкуру, ума не приложу
Тань, дык на рынке, говорят, можно найти.
*celfh
Цитата: Елена Тим
на рынке, говорят, можно найти.
Спасибо, Лена! Если есть, то обязательно куплю, уж очень привлекательный рецепт
*Елена Тим
Цитата: celfh
уж очень привлекательный рецепт
Ага. Мой Тимон уже каким-то образом увидел этот рецепт и теперь мылится на рынок!
*Loksa
Spline, Я тоже возьму в закладки, обожаю хрящики и уши и хвосты .
*Olga VB
Цитата: celfh
В закладки положила, но где взять свиную шкуру, ума не приложу
Цитата: Огневушка
Оля, а чуть подробнее, если в МВ: сколько воды наливаете и насколько много бульончика получается, ведь в мультяшке почти не выкипает.
Рассказываю:
Я к этому (почти этому, только в виде рулета) рецепту пришла случайно, когда купила в Метро К+К большой кусок свиной грудинки, - рёбрышки, вишь, некоторым захотелось. Мы заехали туда под вечер, и выбора уже не было.
А так как у некоторых охота пуще неволи, пришлось взять эту вакуумную упаковку со всеми шкурками и подшкурным салом.
Рёбрышки со шкуркой на гриле не приготовишь, - шкурка только задубеет.
Поэтому отрезала акуратненько на 3 части, - шкурка, сало, собственно рёбрышки, - рёбрышки под гриль, сало перетопила на смалец, а шкурку с небольшой прослоечкой сальца свернула неплотным рулетиком, ниточкой слегонца зафиксировала, в МВ уложила спиралькой, как домашнюю колбасу, в середине осталось местечко, куда засунула луковицу (мытую, подчищенную, но в шелухе для красивого цвета), морковинку, а за час до готовности ещё и перец черный и душистый, лаврушку. Водой залила на палец выше всей этой конструкции, довела почти до кипения, но чтоб не закипело (100* на мультиповаре 10-15 минут), потом поставила на томление на 4 часа (наверное, можно было бы и меньше, но дальнейшие эксперименты показали, что чем дольше, тем вкуснее, т. е. до 7 часов и при более низкой температуре оченно вкусно получается!
Толчёным чесноком заправляю уже после выключения и оставляю так, пока не остынет настолько, что его можно перекладывать в судочек, не боясь обжечься, т. е. минут 40. Мне так больше нравится, чем варёный чеснок, у него другой "оттенок" плучается.
Кстати, при такой "упаковке" в МВ желе получается совсем немного, но если уж очень хоцца его выпарить, то за час до готовности можно клапан сверху убрать, - пусть испаряется. Но я так не делала, т. к. холодец там очень плотный и вкусный получается, при остывании почти весь между слоями рулета распределяется, его даже больше бы хотелось.
Цитата: Spline
Olga VBвот Вы не поверите :-) я именно так и хотела когда-то сделать - купить покрупнее шкури, скрутить рулетиком и т. д. Только без МВ. А на рынке попались вот такие-же микрокусочки, ну как же их скручивать? Аж расстроилась, помню. Но потом приготовила по этому рецепту и решила, что работы мало - результат вкусный. Хотя конечно рулет эффектнее, и ещё его можно в духовке потом зарумянить немного... э-эх!
Подрумянивать такой рулетик я не пробовала, да и чуется мне, что шкурка от этого задубеть может.
А что касается рёбрышек, так с тех пор мы всегда грудинку именно так со шкуркой покупаем, уж очень "побочный продукт" получился удачным.
Кста, его и в банки закрутить можно.
Вроде бы дёшево и сердито, а какой полезный для нас, старушек, деликатес получается!
*plasmo4ka
Цитата: Olga VB
его и в банки закрутить можно
Оля, а с этого места можно поподробнее? Уж больно актуальная тема в нынешних условиях
**Карина*
Супер , забрала в закладки ! 🔗
*MariV
Цитата: celfh

В закладки положила, но где взять свиную шкуру, ума не приложу
Тань, только что притащила с магаза - там отдел как бы с парным мясом - продается по 25 рублей за кило, идет как обрезки. Мясник рассказал, что постоянно это выбрасывает. Чичас вымочу и отварю в скороварке, а потом в шинковарку.
Ещё можно цельную рульку с копытцем взять. Кожу снять, а остальное - ну, сама знаешь....
*Елена Тим
Цитата: MariV
Ещё можно цельную рульку с копытцем взять
Ааааа! У меня рулька тоже есть!
МариВанн, спасибо, что напомнила!
*MariV
Всегда пжлста, Ленусик!
*Olga VB
Цитата: plasmo4ka
Оля, а с этого места можно поподробнее? Уж больно актуальная тема в нынешних условиях
Так всё по рецепту, потом в простирилизованную банку плотненько и еще всё вместе простирилизовать. Как тушенку или другие консервы.
В этом случае весь жир со шкурки срезать не надо, т. к. растопленный смалец собирается наверху в банке и является дополнительным предохранителем.
Хранить в тёмном месте, как любую консервацию. Лучше, конечно, в прохладном, типа, погреба, но холодильник не нужен.
*Габи
Подписываюсь, на очень вкусную тему .
*Spline
Елена Тим, irysikf, Туся Тася, колобашка, kil, plasmo4ka, celfh, Letka-enka, nakapustina, Loksa, *Карина*, Габи , спасибо вам за тёплые слова. Мне очень-очень приятно. У меня свет выключили на весь день, а тут оказывается столько нового

Olga VB, абсолютно с Вами согласна, чеснок должен быть со вкусом свежего чеснока, а не печёного-варёного. Тоже стараюсь его в момент выключения класть. А объём блюда невелик - остывает быстро и чесночёк остаётся чесночком.
*Габи
А мне пришла идея в силиконовую форму запихнуть, красиво должно получится ( мечтательно)..... Или это не в тему ?
*julia007
Olga VB,
потом поставила на томление на 4 часа
, а томление это подогрев или другая функция?
*Spline
Габи, вот Вы светлая голова! У блюда очень красивый глянцевый низ выходит, я его всегда переворачиваю. В красивой форме будет очень эффектно.
*Гну
В моей жизни эти вареные шкурки называются зельцем. Это, действительно, очень вкусно, главное удачно посолить и добавить любимых специй и от души чесночка.
Я эти шкурки разрезаю на кусочэки см по 3-5 и варю, долго варю. К этим шкуркам можно добавить язык, мясо птицы, свинки или коровки, но мяса в этом деле должна быть малая малость. После охлаждения зельц застывает очень хорошо, а самое главное, что это просто ВКУСНО.
*kirch
А я шкуры всегда выбрасываю. Теперь буду собирать
*plasmo4ka
Spline, Olga VB, спасибо за рецепт! В субботу поход за шкуркой....
*Olga VB
Цитата: julia007
Olga VB, , а томление это подогрев или другая функция?
В моей МВ (Рэдмонд М150) томление - это томление. Т. е. есть такая кнопочка в меню.
Но если в Вашей МВ такой функции нет, то можно на любой программе, которая даёт 80-90*С
*Гну
Габи, залить шкурки можно в любую форму, я заливала в прямоугольную, чтобы потом удобней нарезать было.
Получался такой крепкий брусочек.
*julia007
Olga VB, Спасибо! Буду пробовать.
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