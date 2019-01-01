Свиные шкурки с чесноком

Цитата: celfh

В закладки положила, но где взять свиную шкуру, ума не приложу

Цитата: Огневушка

Оля, а чуть подробнее, если в МВ: сколько воды наливаете и насколько много бульончика получается, ведь в мультяшке почти не выкипает.

Цитата: Spline

Olga VBвот Вы не поверите :-) я именно так и хотела когда-то сделать - купить покрупнее шкури, скрутить рулетиком и т. д. Только без МВ. А на рынке попались вот такие-же микрокусочки, ну как же их скручивать? Аж расстроилась, помню. Но потом приготовила по этому рецепту и решила, что работы мало - результат вкусный. Хотя конечно рулет эффектнее, и ещё его можно в духовке потом зарумянить немного... э-эх!

Рассказываю:Я к этому (почти этому, только в виде рулета) рецепту пришла случайно, когда купила в Метро К+К большой кусок свиной грудинки, - рёбрышки, вишь, некоторым захотелось. Мы заехали туда под вечер, и выбора уже не было.А так как у некоторых охота пуще неволи, пришлось взять эту вакуумную упаковку со всеми шкурками и подшкурным салом.Рёбрышки со шкуркой на гриле не приготовишь, - шкурка только задубеет.Поэтому отрезала акуратненько на 3 части, - шкурка, сало, собственно рёбрышки, - рёбрышки под гриль, сало перетопила на смалец, а шкурку с небольшой прослоечкой сальца свернула неплотным рулетиком, ниточкой слегонца зафиксировала, в МВ уложила спиралькой, как домашнюю колбасу, в середине осталось местечко, куда засунула луковицу (мытую, подчищенную, но в шелухе для красивого цвета), морковинку, а за час до готовности ещё и перец черный и душистый, лаврушку. Водой залила на палец выше всей этой конструкции, довела почти до кипения, но чтоб не закипело (100* на мультиповаре 10-15 минут), потом поставила на томление на 4 часа (наверное, можно было бы и меньше, но дальнейшие эксперименты показали, что чем дольше, тем вкуснее, т. е. до 7 часов и при более низкой температуре оченно вкусно получается!Толчёным чесноком заправляю уже после выключения и оставляю так, пока не остынет настолько, что его можно перекладывать в судочек, не боясь обжечься, т. е. минут 40. Мне так больше нравится, чем варёный чеснок, у него другой "оттенок" плучается.Кстати, при такой "упаковке" в МВ желе получается совсем немного, но если уж очень хоцца его выпарить, то за час до готовности можно клапан сверху убрать, - пусть испаряется. Но я так не делала, т. к. холодец там очень плотный и вкусный получается, при остывании почти весь между слоями рулета распределяется, его даже больше бы хотелось.Подрумянивать такой рулетик я не пробовала, да и чуется мне, что шкурка от этого задубеть может.А что касается рёбрышек, так с тех пор мы всегда грудинку именно так со шкуркой покупаем, уж очень "побочный продукт" получился удачным.Кста, его и в банки закрутить можно.Вроде бы дёшево и сердито, а какой полезный для нас, старушек, деликатес получается!