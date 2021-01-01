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Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501

Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501

Категория: Выпечка
Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501

Ингредиенты

Мука 1 стакан
Сахар 1 стакан
Яйцо (категории С1) 3 шт.
Яблоко 1 шт.
Ванилин
Соль
Масло растительное 1 ч. ложка
Разрыхлитель 1 ч. ложка

Способ приготовления

  • Яйцо взбить с щепоткой соль, добавить сахар - взбить яйцо с сахаром, добавить муку, разрыхлитель и масло растительное - взбить всё вместе. Добавить яблоки. Выпекать 50 минут.

Время приготовления:

1 час

Программа приготовления:

Выпечка

Примечание

Разбить яйцо сразу в ведро хлебопечки, добавить щепотку соли. Начать замес на программе "Пельмени". Взбивать 1-2 минуты. Далее добавляем сахар и ванилин, взбиваем ещё 2-3 минуты. Программу отключить (иначе мука разлетится во все стороны). Добавить муку, разрыхлитель и растительное масло (чтобы не прилипло тесто к ведерку). Опять включить программу "Пельмени". Замеса в течение 5-7 минут вполне достаточно..
Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501

Пока тесто замешивается в "полном составе" режем яблочки
Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501

Добавляем яблоки в тесто. Достаточно одного полного хода лопатки (до её остановки), чтобы просто перемешать яблоки.
Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501

Режим Пельмени отключаем. Включаем "Выпечка" на 50 мин.
Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501[/URL]

Всем Приятного Аппетита!

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Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501

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*louisa
А вы ее без усилий вытряхнули? а у меня почему-то шарлотка прилипла к стенкам, еле вытащила, решила, что больше экспериментировать не буду
**Анюта*
я же поэтому и написала, что добавляла специально ложку растительного масла, а так, в принципе, просто лопаткой силиконовой по краям «хорошо» прошлась и всё нормально отскочило...
*louisa
а-а-а, вон оно чего, спасибо, теперь буду знать)))
**Анюта*
Цитата: louisa

а-а-а, вон оно чего, спасибо, теперь буду знать)))
Вы главное не передержите.... т. е. е не давайте так сказать (прилипнуть к краям выпечке), т. е желательно сразу после сигнала её доставать, т. к. сахара в выпечке много и именно из-за него может всё прилипнуть..
*badito
А что если в хп только выпечку делать. а замес миксером или блендером. я кекс так делаю
**Анюта*
Цитата: badito

А что если в хп только выпечку делать. а замес миксером или блендером. я кекс так делаю
а какой тогда смысл в ХП? Тут истина простая - меньше мыть посуды...

Если делать миксером, то порцию лучше сразу увеличивать...
*badito
Спасибо учтем.
*trtvk
Автору спасибо!
Третий день владения печкой.
Зерновой испек и ржаной.
А сегодня с утра решил порадовать жену чем нибудь сладким.
Поиск рецептов по сайту вывел на эту прелестную шарлотку.
Встав с постели тихонько в без четверти семь (уже выспался), прокрался на кухню.
И уже через час шарлотка с готовностью легла из ведра на решетку под полотенце.
А к завтраку она уже вполне была по температуре съедобна.
Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501
Покушали сами с удовольствием и теще кусочек переправил.
А она даже мне отзвонилась и спела дефирамб нашей шарлотке. %)
Это что то с чем то! Небывалый случай, что я ей чем то угодил!
*ElenaMart
Анюта а стакан от ХП или обычный?
*trtvk
Я извиняюсь, влезу..
Я мерным стаканом от ХП сегодня воспользовался.
И муку и сахар по отметке 200 отмерил.
Все получилось.
**Анюта*
Цитата: ElenaMart

Анюта а стакан от ХП или обычный?
измеряла обычным граненным стаканом
*Caprice
Мне не понравилось выпекать шарлотку в хлебопечке В духовке она получилась намного привлекательнее и нету дырки в дне шарлотки.
**Анюта*
Цитата: Caprice

Мне не понравилось выпекать шарлотку в хлебопечке В духовке она получилась намного привлекательнее и нету дырки в дне шарлотки.
мне в духовке тоже больше нравится. помимо дырок в духовке какая-то более воздушная что ли..... вот теперь хочу в МВ попробовать.... тут просто вариант для ленивых (не мыть миксер и лишнюю посуду), либо гости на пороге, а одной выпечкой не отделаешься...
*Elenka...
Огромное спасибо за рецепт. Я уменьшила количество сахара вдвое, и то получилось слишком сладко, хотя пекла с кислой антоновкой. В следующий раз буду класть 1/4 стакана, я не сладкоежка... А еще вытащила после замеса лопасть и поэтому дырочка получилась маленькая и незаметная.
**Анюта*
Цитата: Elenka...

Огромное спасибо за рецепт. Я уменьшила количество сахара вдвое, и то получилось слишком сладко, хотя пекла с кислой антоновкой. В следующий раз буду класть 1/4 стакана, я не сладкоежка... А еще вытащила после замеса лопасть и поэтому дырочка получилась маленькая и незаметная.

рада, что Вам понравилось! Приятного аппетита!
*kikwit
Приготовила шарлотку по этому рецепту. Я в восторге! Хлебопечка сама месит и мыть, кроме ведерка, ничего не надо. Спасибо за рецепт!
Выпекала 60 минут. После 50 минут показалось, что не допеклось.

Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501
Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501
 

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