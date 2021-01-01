Шарлотка в хлебопечке Panasonic 2501

Автору спасибо!Третий день владения печкой.Зерновой испек и ржаной.А сегодня с утра решил порадовать жену чем нибудь сладким.Поиск рецептов по сайту вывел на эту прелестную шарлотку.Встав с постели тихонько в без четверти семь (уже выспался), прокрался на кухню.И уже через час шарлотка с готовностью легла из ведра на решетку под полотенце.А к завтраку она уже вполне была по температуре съедобна.Покушали сами с удовольствием и теще кусочек переправил.А она даже мне отзвонилась и спела дефирамб нашей шарлотке. %)Это что то с чем то! Небывалый случай, что я ей чем то угодил!