Закуска на тостах "Острый язычок"

Да, я то же подумала, потому что не люблю язык

А так на стол для гостей отлично будет. Ох, Ксюха, чую, стол на Денискин др будет только из твоих блюд ей ов состоять.

Ксюш, а хрен очень чувствуется в общем вкусе? А то у нас не все его любят.

Кладу в закладки пока что.

Спасибо за рецепт!