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Закуска на тостах "Острый язычок"

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Закуска на тостах "Острый язычок"

Категория: Холодные блюда и закуски
Закуска на тостах Острый язычок

Ингредиенты

Язык телячий (отваренный) 100 гр
Корнишоны (маринованные) 3-4 шт
Хрен столовый 1 ч. л.
Сливочный сыр (мягкий) 80-100 гр
Хлеб для тостов или багет
Зелень кинзы

Способ приготовления

  • Закуска на тостах Острый язычокТелячий язык нарезать тоненькой соломкой.
  • Закуска на тостах Острый язычокКорнишоны обсушить бумажным полотенцем и тоже нашинковать тонко. По объему корнишонов должно получиться столько же, сколько и нарезанного телячьего языка.
  • Закуска на тостах Острый язычокСоединить соломку из телячьего языка и корнишонов. Добавить хрен по вкусу и сливочный сыр (у меня на 200 гр языка получается примерно 150 гр сыра, дабавляю сыр порциями, тщательно вымешивая)
  • Закуска на тостах Острый язычокХорошо перемешать ингредиенты и дать постоять в холодильнике полчаса-час. А тем временем...
  • Закуска на тостах Острый язычокТостовый хлеб или багет (предварительно нарезать на ломтики толщиной 0,5 см) поджарить в тостере. Тосты можно натереть чесноком, для тех кто любит поострее. Ломтики тостового хлеба разрезать на треугольнички или квадратики. Настоявшуюся "намазку" из телячьего языка с корнишонами выложить на тосты, формируя двумя чайными ложками кнели, по 1 ч. л. на тост. Украсить по вкусу: молотой паприкой или натертым желтком яйца и зеленью.
  • Закуска на тостах Острый язычок
  • Приятного аппетита!

Примечание

Очень простая закуска. Хорошо идет под водочку (самогон ) на праздничном столе, и просто в качестве перекуса на каждый день.

*Таньча
Ксюша, очень завлекательно! Да и дорогущий язык можно заменить на что-то более бюджетное. Непременно в закладки.
*Рик
Да, я то же подумала, потому что не люблю язык
А так на стол для гостей отлично будет. Ох, Ксюха, чую, стол на Денискин др будет только из твоих блюдейов состоять.
Ксюш, а хрен очень чувствуется в общем вкусе? А то у нас не все его любят.
Кладу в закладки пока что.
Спасибо за рецепт!
*Ксюшк@-Плюшк@
Татьяна, думаю с говядиной можно, хоть и структура уже не та. Но по большим праздникам можно и 100 гр языка себе позволить .



Женя, не клади (или не лошь ) хрен. Я пробовала и прям чтобы очучался добавляла. Закусь ведь была. А ты на чеснок замени, если хрен не идет.
*Arka
Ооооо, какая прелесть! Язык обожаю! Ни разу не пробовала с крем-чизом. Это ж он? Или слив. сыр - это что-то другое?)
*Ксюшк@-Плюшк@
Наташ, я взяла плавленный сливочный сыр. Чо було под рукой . Можно типа Филадельфии. Можно и сметаной густой связать .
*Mirabel
Ксюшк@-Плюшк@, Отличная штучка! но нет хрена... без него совсем не то будет?
*Arka
Поняла
*Таньча
Цитата: Ксюшк@-Плюшк@
по большим праздникам можно и 100 гр языка себе позволить .
Так как пенсия, так и праздник, обязательно повторю!
*Тришка
Как красиво, празднично и не сомневаюсь - Вкусно !
Ксюшик, пасиба за рецепт , забрала к Нг !
*Рик
Цитата: Ксюшк@-Плюшк@
Женя, не клади (или не лошь ) хрен. Я пробовала и прям чтобы очучался добавляла. Закусь ведь была. А ты на чеснок замени, если хрен не идет.
Спасибо, Ксюш!
*Ксюшк@-Плюшк@
Цитата: Mirabel
без него совсем не то будет
Вика, горчица, чеснок... думаю заменить и .
*Танюля
Ксюх, это закуска острая или ты остра на языа
А закусон и правда классный . Взяла на заметку, но делать себе буду с рыбой.
*Ксюшк@-Плюшк@
Тань, остроту закуски регулируем по вкусу хреном. А мой язык.. уж что природа матушка дала.... .
*Рик
Как грицца, шо выросло, то выросло
*Ягода Малин
Цитата: Ксюшк@-Плюшк@

Татьяна, думаю с говядиной можно, хоть и структура уже не та. Но по большим праздникам можно и 100 гр языка себе позволить .



Я сердце отварное добавляю (по мне так похоже получается). Закусочка - СУПЕР! Спасибо!!!
*Ксюшк@-Плюшк@
Цитата: Ягода Малин
сердце отварное добавляю
Кстати, очень даже идея. Спасибо .
*Alex315
вкуснотища, и удачное сочетание язык и огурчик. можно же и в тарталетки такую начинку
*Ксюшк@-Плюшк@
Александра, конечно, можно и в тарталетки . Маааалюсенькие
 

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