Кокосовый пирог с джемом и меренгой

Между прочим, уже остывает

Вопросики попутно:

У меня безе мягкое пока. Не знаю, затвердеет ли при остывании, но думаю, что так мягким и останется. Это правильно?

Еще очень намумукалась с пунктом "Выложить тесто, утрамбовать по дну формы".

Оно же липкое, чем его трамбовать - не понятно, - ко всему липнет, за всем тянется

Пришлось разбросать по дну формы и приглаживать лопаткой, смоченной в холодной воде. Пожалуй, это было самое сложное в рецепте.

Пусть до утра стоит, потом порежу и отчитаюсь о внешнем виде и вкусе.



Отчитываюсь.

Получилось красиво и вкусно. Кокос звучит неназойливо, хоть его там и немало.

Меренга мягкая, нежная. Вся пироженка довольно нежная.

Возможно, немного слаще, чем мы любим, но не критично. Черносмородиновое варенье приятную кислинку дает.

Получается такого пирожка по этому рецепту немного, - я на 16 кусочков разрезала, буквально на 5 укусов каждый. Всё вместе - один раз чаек попить в небольшой компании, так что имеет смысл сразу двойную порцию делать.

Манюня, спасибо еще раз за вкусный рецептик! Буду повторять в двойном объеме.