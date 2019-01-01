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Кокосовый пирог с джемом и меренгой

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Кокосовый пирог с джемом и меренгой

Категория: Выпечка
Кокосовый пирог с джемом и меренгой

Ингредиенты

Тесто:
мука пшеничная в. с. 100 г
сахар 70 г
масло сливочное 100 г
кокосовая стружка 50 г
желтки 65 г (3 шт)
Меренга:
белки 110 г (3 шт)
сахар 75 г
кокосовая стружка 50 г
Начинка:
джем 250 г

Способ приготовления

  • Кокосовый пирог с джемом и меренгойБелки отделить от желтков.
  • Кокосовый пирог с джемом и меренгойСмешать сахар, кокосовую стружку и муку. Добавить кусочки охлажденного сливочного масла. Порубить в крошку.
  • Кокосовый пирог с джемом и меренгойДобавить желтки. Быстро замесить тесто.
  • Кокосовый пирог с джемом и меренгойФорму (18х24 см) застелить бумагой для выпечки так, чтобы оставались свободные края.
  • Выложить тесто, утрамбовать по дну формы.
  • Кокосовый пирог с джемом и меренгойСмазать тесто джемом (у меня был черносмородиновый).
  • Кокосовый пирог с джемом и меренгойБелки взбить в устойчивую пену. Добавить сахар. Взбить до глянцевых, устойчивых пиков.
  • Кокосовый пирог с джемом и меренгойДобавить кокосовую стружку. Перемешать, стараясь не осадить белковую массу.
  • Кокосовый пирог с джемом и меренгойВыложить белки на джем.
  • Кокосовый пирог с джемом и меренгойВыпекать пирог в духовке, разогретой до 180С градусов, 25-30 минут до золотистого цвета.
  • Готовый пирог оставить в форме до полного остывания.
  • Извлечь из формы, потянув за свободные края бумаги для выпечки.
  • Нарезать на квадратики и подать.
  • Кокосовый пирог с джемом и меренгой
  • Приятного чаепития!

Примечание

Рецепт из ЖЖ Инны (lisa-alis), с изменениями.

*Yuliya K
Манечка, выглядит восхитительно!! Люблю выпечку с кокосовой стружкой! Спасибо за рецепт!
*Ava11
Манечка, какие красивые пироженки!!! Люблю кокосик в выпечке! Здорово!
*ANGELина BLACKмор
Ого-го-о-о-о..... вот это картина... маслом... Класс!!! Мань, супер!!! Спасибо. Буду делать.
*Рома

Ой, Мань... заставишь ты выпечку есть, спасу нет смотреть на фото
Пока держусь - надолго ли?
*kirch
Маня, какой отличный пирожок. Обязательно испеку
*ANGELина BLACKмор
Цитата: Рома
Пока держусь - надолго ли?
Тань, я своим испеку, а сама ни-ни... скоро Новый Год... надо выглядеть))))
*Тришка
Мнямка , очень красивоооооо !
*kristina1
Sonadora, Маня, УХ ТЫ! в закладки.
*Рома
Цитата: ANGELина BLACKмор
Тань, я своим испеку, а сама ни-ни...

Наташ, я совершенно спокойно отношусь к выпечке, уже давно успокоилась
Ну, как Манька выставит свои фотки, даже не сами рецепты (их можно не читать и так ясно), а только фотки, ну все... хана моим глазам, ХОЧУ!! Умеет она совращать морально устойчивых к выпечке
*celfh
Маня, Манюня, это же чудо какое-то
*Тришка
Цитата: Рома
Умеет она совращать морально устойчивых к выпечке
ППКС
*Sonadora
Юлия, Алла, Наташа, Ксюша🌻🌼, kristina1, Татьяна, Татьяна, спасибо, девчоночки, что заглянули и за похвалюшки. Угощайтесь. Надеюсь, этот простой рецепт из серии "Гости на пороге" вам пригодится.
*Olga VB
Цитата: Sonadora
Надеюсь, этот простой рецепт из серии "Гости на пороге" вам пригодится.
Обязательно пригодится! Не рецепт, а картинка!
*Olga VB
Между прочим, уже остывает
Вопросики попутно:
У меня безе мягкое пока. Не знаю, затвердеет ли при остывании, но думаю, что так мягким и останется. Это правильно?
Еще очень намумукалась с пунктом "Выложить тесто, утрамбовать по дну формы".
Оно же липкое, чем его трамбовать - не понятно, - ко всему липнет, за всем тянется
Пришлось разбросать по дну формы и приглаживать лопаткой, смоченной в холодной воде. Пожалуй, это было самое сложное в рецепте.
Пусть до утра стоит, потом порежу и отчитаюсь о внешнем виде и вкусе.

Отчитываюсь.
Получилось красиво и вкусно. Кокос звучит неназойливо, хоть его там и немало.
Меренга мягкая, нежная. Вся пироженка довольно нежная.
Возможно, немного слаще, чем мы любим, но не критично. Черносмородиновое варенье приятную кислинку дает.
Получается такого пирожка по этому рецепту немного, - я на 16 кусочков разрезала, буквально на 5 укусов каждый. Всё вместе - один раз чаек попить в небольшой компании, так что имеет смысл сразу двойную порцию делать.
Манюня, спасибо еще раз за вкусный рецептик! Буду повторять в двойном объеме.
*celfh
Цитата: Olga VB
Пришлось разбросать по дну формы и приглаживать лопаткой
В таких случаях обычно прямо мокрой ладонью трамбую
*Sonadora
Олечка, спасибо, что попробовала.
Можно, без цитат по всем пунктам отвечу?
Не могу сказать, что тесто было липкое. Ты масло холодное добавила или растопленное?
Утрамбовала сперва влажными руками, а потом ложкой, так корж равномернее по толщине получался.
Меренга остается мягкой, это ведь не безе, которое долго в духовке "сушится".

У Чадейки есть даже меренговый рулет. Хочу сделать, но руки никак не доходят.


Про сладость. В рецепте было всего 100 грамм джема. Мне его хватило только ложку испачкать на половину пирога, тонюсеньким слоем. Поэтому увеличила его количество.
Если будешь печь двойную порцию, можешь смело хранить потом пирог в холодильнике, в закрытом контейнере. Мои как раз сегодня последний кусочек доели.

На выходные испекла небольшой Медовик. Потом покажу.



Танечка,
*Olga VB
Цитата: Sonadora
Ты масло холодное добавила или растопленное?
Холодное из морозильника, - на терке натерла. Но оно, конечно, подтаяло, пока я замешивала. Намекаешь, что перед формовкой тесто нелишне подморозить?
Мне варенье сладости не сильно добавило, оно кисленькое у меня. А вот в тесте в следующий раз поменьше сахара сделаю.
Цитата: Sonadora
Если будешь печь двойную порцию, можешь смело хранить потом пирог в холодильнике, в закрытом контейнере.
Ха! Думаешь, мы шибко испугаемся двойной порции? Сами всё враз уничтожим! Ни за что холодильнику ни крошки не отдадим!
*Sonadora
Цитата: Olga VB
Намекаешь, что перед формовкой тесто нелишне подморозить?
Нет. Пытаюсь понять почему возникла проблема с утрамбовыванием теста в форме.

Цитата: Olga VB
Сами всё враз уничтожим!
Сладкоежки!
 

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