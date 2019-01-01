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Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.

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Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.

Категория: Мясные блюда
Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.

Ингредиенты

свинина полужирная 1 кг
Смесь перцев 3 г
Соль нитритная 24 г
Сахар 5 г
Перец черный, крупного помола 2 г
Бумага для запекания (пергаментная) по вкусу :-)

Способ приготовления

  • Часто основной проблемой для приготовления салями, является отсутствие оболочки и колбасного шприца или насадки на мясорубку. Решил на этот раз обойтись без вышеперечисленного. Остался фарш от колбасок, рецепт которых выложу позже.
  • Фарш был вымешан руками в течении 15 минут (до появления белых нитей). Делаю котлетку, кладу на пергаментную бумагу и заворачиваю в конфетку. По необходимости прокалываю оболочку, для того, что бы убрать лишний воздух.
  • Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.
  • Далее - обвязываю конфетку шпагатом
  • Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.
  • Прошел месяц... до этого я давал рецепт салями, в котором я вялил колбасу 4 недели на дверце холодильника. Что характерно, все зависит от холодильника и времени года. Вобщем надо всегда контролировать уровень вяления.
  • Так вот, прошел месяц на протяжении которого колбаса вялилась на дверце холодильника и вот она салями. Белая плесень - это нормально, а вот если будет другая плесень, побелеет евший колбасу.
  • Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.
  • Ну и немного нарезал - вкус ничем не отличается от классики.
  • Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.
  • Приятного аппетита!
  • П. С. Оболочка из бумаги очень плохо чистится
  • П. П. С. Перед заворачиванием - обильно смачиваю бумагу. Так меньше воздуха и пустот под ней образуется


*Фофочка
Класс. Если вкусно и с бумагой съедят. Шучу. Спасибо.
*max-mmsv
Да не за что!
*KLO
max-mmsv, , Спасибо за рецепт, надо будет попробовать, на фото очень аппетитная колбаса.
*Tricia
Максим, идея с бумагой интересная! Спасибо!
Забираю в закладки.

Все таки смущает плесень... а если бумагу растительным маслом пропитать - хуже будет?
*max-mmsv
Цитата: Tricia
Все таки смущает плесень... а если бумагу растительным маслом пропитать - хуже будет?
не стоит бояться. Это нормально. Если смазать, то дышать не будет.

*Reset
Максим, каким образом контролируется уровень вяления?
*Иннушка
max-mmsv, классная салями) но ждать ооочень долго)))))) зато натур-продукт)
*Irgata
Цитата: Tricia
Все таки смущает плесень...
в норме должен быть пенициллин, защита от *плохой* плесени

Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.


*max-mmsv
Цитата: Reset

Максим, каким образом контролируется уровень вяления?
Я контролирую руками, она должна стать плотной, как резина
*Gata
В ноу-фрост получится сделать?
*max-mmsv
Цитата: Gata

В ноу-фрост нполучится сделать?
К сожалению
*Gata
Максим, жаль конечно, придется делать другую))
*max-mmsv
Цитата: Gata

Максим, жаль конечно, придется делать другую))
Можно попробовать, но колбасу сделать более плоской.
*Элен
Хороший вариант...!!!
*Olga VB
А какие размеры "котлеток" оптимальны? Или весь кг мяса ушел на одну?
И еще: обязательно на дверцу вешать или можно и внутри холодильника пристроить? И вообще, обязательно ли подвешивать, или можно просто на решетку положить? В корзинку такого типа:
Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.

И главный вопрос: как выдержать месяц?

*max-mmsv
Цитата: Olga VB

А какие размеры "котлеток" оптимальны? Или весь кг мяса ушел на одну?
И еще: обязательно на дверцу вешать или можно и внутри холодильника пристроить? И вообще, обязательно ли подвешивать, или можно просто на решетку положить? В корзинку такого типа:
Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.

И главный вопрос: как выдержать месяц?

У меня остался кусочек в 100 гр. Ну а вялиться можно положить и в такуб корзинку. Разницы особой нет, я как то просто так вялил, на решетке холодильника
*Альбина
Максим, ознакомилась с таким замечательным рецептом 🔗
Не знаю буду ли делать. Вроде бы не сложно.
*max-mmsv
Цитата: Альбина

Максим, ознакомилась с таким замечательным рецептом Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.
Не знаю буду ли делать. Вроде бы не сложно.
Попробуйте, очень вкусно
*Никуся
Максим, здорово! Унесла в закладки. Спасибо за идею.
*max-mmsv
Цитата: Никуся

Максим, здорово! Унесла в закладки. Спасибо за идею.
Не за что
 

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