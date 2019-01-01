Салями без оболочки и без шприца. Вкусно, быстро, легко.

И главный вопрос: как выдержать месяц?

А какие размеры "котлеток" оптимальны? Или весь кг мяса ушел на одну?И еще: обязательно на дверцу вешать или можно и внутри холодильника пристроить? И вообще, обязательно ли подвешивать, или можно просто на решетку положить? В корзинку такого типа: