Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Пастила (рецепты конкурсантов)Пастила «Мраморная»
Берем сладкую ароматную дыню и свежую (или свежемороженую) бруснику.
Измельчаем (отдельно) в блендере.
Разливаем на слегка смазанный маслом поддон для пастилы, чередуя дынное и брусничное пюре.
Сушим в Ezidri при температуре 50-55 градусов (Medium) 7 часов.
Заворачиваем рулетиками и режем на «пастилки» и наслаждаемся контрастным вкусом брусничной кислинки и ароматной дынной сладости. Пастила «Таёжная сказка» (брусника с кедровыми орешками)
Берем свежую (или свежемороженую) бруснику. Измельчаем в блендере. По желанию в брусничное пюре можно добавить сахар (1 столовая ложка на 0,5 л пюре).
Смешиваем брусничное пюре с кедровыми орешками.
Раскладываем на слегка смазанный маслом поддон для пастилы.
Сушим в Ezidri при температуре 50-55 градусов (Medium) до готовности.
Режем высушенный круг на «пастилки» и заряжаемся силой и энергией даров Сибирской тайги. «Пастила для папы»
Томаты, не большой зубчик чеснока, немного чёрного перца, пять крупных листиков базилика измельчаю в блендере.
Выкладываю массу на лист для пастилы, смазанный оливковым маслом и сушу 12-15 часов.
Вкусно есть со свежим ржано-пшеничым хлебом. Пастила «Боярочка»
Взять ягоды боярышника, пробланшировать или пропарить в соковарке.
Протереть через сито.
Можно добавить сахар по вкусу.
Высушить в «Изидри».
К пюре из боярышника можно добавить виноград, аронию, малину, облепиху.
Уже другой вкус и аромат.
И обязательно добавить орешки. Я делаю с лещиной.
Свежие, только что собранные, они сохнут вместе с пюре и не пересыхают.
На фото пастила с темным виноградом и с облепихой. Пастила «Яблочная»
Яблоки очистить от сердцевины и измельчить в комбайне или натереть на крупной тёрке вместе с кожурой. Это основа.
Для заправки взять перетёртые ягоды виктории свежие или замороженные, добавить раздавленные спелые бананы. Всё хорошо размешать. Масса должна быть как тесто на оладьи. Смешать с яблоками и выложить всё на смазанные поддоны для пастилы. Сушить при температуре 55 градусов 11 — 12 часов. Снять тёплыми и сразу свернуть рулетиком.
Ягоды для заправки могут быть различными — земляника, клубника лесная, клюква, брусника, жимолость, облепиха и другие. Можно использовать сливовое варенье или другие джемы. Для эластичности в пюре из ягод добавляем бананы, лучше переспелые. Если кислит, то добавить немного сахара.
Можно добавить немного корицы.
Новая ягода в заправке и другой вкус, и аромат пастилы!
Яблочная пастила заменяет чипсы, а если добавить семечки или орешки, то берём на работу к чаю или даём детям в школу. Тогда их надо завернуть в пищевую плёнку.
Приятного аппетита! «Бананово-яблочные крекеры»
Спелые яблоки и бананы почистить. Приготовить пару ложек мёда (если яблоки сладкие, можно обойтись без мёда или заменить несколькими финиками, если на мёд аллергия).
Измельчить фрукты в комбайне или блендером, добавить мёд.
Поддон для пастилы смазать растительным маслом. Размазывание массы по поддону — этап с которым отлично справляются даже маленькие помощники.
Добавить орехи… можно грецкие или миндаль — на ваш выбор!
Если высушить пастилу до почти твердого состояния (15-18 часов, в зависимости от толщины слоя), то можно не сворачивать её в трубочки, а оформить в виде печенья.
Например, порезать на прямоугольники ножом или столовыми ножницами. В таком виде её удобно подавать к чаю или брать как перекус в дорогу. «Конфетки миндальные»
Спелые яблоки местных сортов почистить и добавив немного корицы.
Измельчить до однородной массы. Если яблоки не достаточно сладкие, можно ещё добавить коричневый сахар или мёд по вкусу.
Далее ак обычно, нанести яблочную массу на смазанный растительным маслом поддон и поставить сушить. Но не доводить до готовности, а поймать момент, когда пастила будет уже не жидкой, но ещё липкой и пластичной, как пластилин.
Орешки облепить пастилой сформировав маленькие конфетки, обвалять в кокосовой стружке и оставить сушить ещё на несколько часов.
Хорошо просушенные конфетки не слипаются, отлично хранятся в стеклянных или жестяных баночках.
Могут стать приятным подарком. Йогурт-лукум
Для пастилы нам понадобится: йогурт, кедровые орехи и мак.
Йогурт можно смешать с кедровыми орешками или выложить их сверху.
Раскладываем на слегка смазанный маслом поддон для пастилы.
Сушим в Ezidri при температуре 50-55 градусов (Medium) до готовности.
Получается что-то вроде восточного дастархана. «Радость творчества»
Так получается, что с течением жизни проявляются разные наши способности. Сейчас, например, когда за тридцать, появилась необходимость делать заготовки на зиму для своей семьи. Так, чтобы и вкусно, и максимум витаминов, и фрукты-овощи — со своего огорода, — экономно.
Мои домашние любят сок. Сделаем! А оставшееся «мяско»? Выбрасывать — расточительство! А вот хоть пастилу высушим, из вишни, — пробовали?
Если сок варили, то ягоды вишни пропускаем через дуршлаг, чтобы косточки — отдельно от пюре. А если сок выжимали, то у вас есть готовая масса ягод, к тому же без тепловой обработки. Добавим немного сахара, — для вкуса и для гибкости в готовом виде. Только не более 1/10 части от общей массы ягод, иначе будет липнуть и плохо сохнуть. А еще добавим… например, имбирь в порошке! Пряности — это так увлекательно, прямо творцом себя чувствуешь…
Творец, он в каждом из нас. В юности, еще в школе, я, как и многие, была склонна к рисованию, писала картины. Сколько тогда было свободного времени, сколько возможности что-то сделать? Теперь не до картин. Все — бегом, в спешке, в опозданиях. Нам не до удовольствий творчества. Но что мешает? Всего шаг!
Достаю из шкафа половинки сушеных яблочек с прошлого подхода к сушилке, холстом раскладываю вишню с имбирем на лоток для пастилы. Начинаем творить!
На что похожа половинка от яблока? На половинку яблока, ответит кто-то. И будет прав. Значит, рисуем из двух половинок целое. А листья мы чуть подровняем ножницами. Яблочные дольки режутся ножницами легко, если консистенция правильная, гибкая. Жаль, что нет орешков, можно было бы оттенить ими рисунок в пустых местах. А если из тех же яблок, но рисунок чуть сложнее…
Так под руками распустились хризантемы. И пусть я потратила на приготовление пастилы времени больше, чем ожидалось, но это было так здорово! Ну а вкус, благодаря яркой вишне и терпкому, согревающему имбирю, оказался достоин внешнего оформления.
Но если благодаря этим фото в Вас проснется, сладко потянется и начнет украшать мир Художник, значит, читали рецепт Вы не напрасно. Пастила от простуды
Угощая друзей и знакомых пастилой, часто слышу от них: «Хорошо есть с чего делать, а у нас на огороде не с чего делать». — «Так и у меня нет ничего на огороде» — улыбаясь, говорю в ответ. Под словом «НИЧЕГО» имею в виду «ничего не съедобного».
Заглядывая в мой огород, знакомые качают головой — как все заросло травой! Да, наросло нынче травки. А разве дает нам что-то Земля бесполезного? Пойду-ка соберу эту травку на зиму. Насушу ромашки, мелиссы, подорожника, васильков, ноготков, крапивки, малинки, мать-и-мачехи и т. д. Специально не продергивала ее, так получается, что вся аптека наросла на грядке, никуда ходить за травами специально не надо. Вот и пастилы деткам на зиму наделаю лекарственной, от простуды.
Берем 1 апельсин, листья и ягоды малины, черешки ревеня, цветы василька и календулы, подорожник, крапиву, мать–и–мачеху. Какие травы нужны именно вам, подскажет интуиция. Травы перекрутим на мясорубке. Для связки (чтоб высохла пастила ровной пластиной и ее не разорвало) беру переспевшие бананы. Раньше использовала их при простуде зимой: разминаю пол банана в стакане, заливаю кипятком, размешиваю. Пью получившийся киселек при боли в горле, другой простуде. Дорого бананами лечиться? Да нет, летом на рынке переспевшие бананы очень дёшевы. А какие сладкие получаются в сушеном виде, никакого сахара не надо! Бананы для пастилы обязательно разминаю их руками, представляя, какая она получится вкусной и полезной. Смешиваем травы и банановую кашицу, добавляем 1-2 ст л. меда, перемешиваем и выкладываем сушить.
Попробуйте и вы, на вкус — лучше, чем пастилки «Доктор Мом». А о пользе, о живой энергетике — разве можно сравнивать?
В следующий раз обязательно выложу на пастиле древнеславянский знак «Одоленька», что предки наши использовали в помощь от болезней. Сильнее будет или нет, не нам решать, а вот выглядеть будет оригинально. Можно и больного проведать с ней, обрадуется, как считаете? Пастила с перчиком
А что если в сладкую пастилу добавить немного остроты?
Берем очень спелые абрикосы и бананы, разминаем.
Огурец натираем на терке. Для чего огурец? Для массы, наросло их в этом году много, на теплой-то грядке!
Добавляю смесь перцев (под рукой оказалась «Мельница», могут быть и другие), все соединяю, перемешиваю и выкладываю на лоток.
Как украсить — дело вашей фантазии. Можно кусочками тех же бананов и огурцов, а можно — лепестками роз. Вкуса они не дают, а в результате пастила получается — как павловопосадский платок, хоть на выставку, хоть на ярмарку!
На что похож этот вкус?
На безалкагольный глинтвейн, пожалуй: согревающий, насыщенный. Так и хочется съесть еще кусочек!
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