Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Блюда из фруктов



Глазированные фрукты, тамарилло и цитрусовые

1 кг фруктов

2 стакана воды

1 стакан сахара



Очистите фрукты от кожуры и нарежьте кусочками толщиной 5мм. Залейте сахар водой и вскипятите. Охладите полученный сироп, положите в него фрукты и оставьте на ночь. Аккуратно слейте сироп и выложите фрукты на сетчатый поддон на лоток. Сушите 12-14 часов при температуре 55°С или Medium.



Один край можно окунуть в растопленный шоколад.



Вместо ½ стакана воды можно использовать ½ стакана мятного ликера.



Фруктовые квадратики

200 г сливочного масла

1 яйцо

1 ½ стакана сушеных киви

3 больших стакана рисовых шариков или тамарилло

½ стакана сахара

1 стакан воды



Восстановить фрукты в горячей воде 5 минут. Размягчить масло с сахаром в миске, добавить яйца, затем сушеные фрукты. Варить 5 минут. Добавить рисовые шарики. Выложить на плоскую форму и остудить. Разрезать на квадратики и посыпать кокосом. Хранить в замороженном виде пока потребуются.



Печенье из хурмы и сливочного сыра

1 пастила из хурмы

25 г сливочного сыра



Слегка размять перезрелую вяжущую или не вяжущую хурму. Сушить 10-12 часов при температуре 55°С или Medium. Охладить и покрыть толстым слоем сливочного сыра. Нарезать кружками при помощи острого ножа или ножниц.



Подавать к чаю или кофе.



Сьедобный венок



В качестве основы можно взять круглый картон или сетчатый поддон с большим количеством расплавленного шоколада. Яблоки и груши с кожурой, нарезав вертикально на кусочки толщиной 5 мм, сушить 8-12 часов при температуре 55°С или Medium. Не использовать первый и последний кусочки, которые в основном являются кожурой. Маленькие кусочки яблок и груш выложить в центре, они будут сердцевиной венка. Затем выложить один или два кольца сушеных фруктов вокруг центра. Сушеные клубника и киви сделают венок более колоритным и заполнят пустые места. К низу венка можно добавить ленту из шотландской ткани, повязанную бантом. Как основу венка можно использовать пастилу из киви, обильно сдобренную расплавленным шоколадом.



Такой венок можно приурочить ко Дню Валентина или к Новому Году. Такие венки весело делать и приятно дарить. Они красивы на вид, вкусны и полезны.



Целебная пастила

1 стакан овсяных хлопьев

2 стакана абрикосового йогурта

2 стакана пюре из спелых бананов

½ стакана измельченного миндаля



Хорошо перемешать и сушить 16 часов при температуре 55°С или Medium.



Вместо бананов можно использовать свежие фрукты, нарезанные кубиками.



Тропические лечебные пастилки

1 стакан арахисового масла

½ стакана меда

1 стакан порошкового молока

½ стакана семян сезама

2 стакана сушеных ананасов, манго и бананов, измельченных



Соединить ореховое масло, молоко и мед до однородной массы. Затем добавить сушеные фрукты и семена сезама, хорошо вымешать. Плотно сдавливая смесь, заполнить кастрюльку диаметром 20 см и нарезать массу на маленькие кусочки. Аккуратно вынуть кусочки и выложить на сетчатый поддон и сушить 6 часов при температуре 60°С или High до хрустящего состояния.



Лечебные пастилки будут вкусными с любой комбинацией фруктов.



Фруктовые шарики

2 стакана смеси сушеных фруктов

½ стакана сгущенного молока с сахаром

½ стакана измельченного миндаля

½ стакана кокосовой стружки



Соединить сухофрукты и миндаль, добавить молоко и хорошо перемешать. Охладить 2 часа и затем сформировать шарики величиной 15 мм и обвалять в кокосовой стружке. Сушить 5 часов при температуре 60°С или High до хрустящего состояния снаружи. Хранить в плотно закрытых емкостях.



Можно использовать излишки сухофруктов с прошлого сезона, измельченные в блендере.



Фруктовые шарики с арахисовым маслом

1 стакан кокосовой стружки

2 стакана измельченных сушеных яблок

½ стакана арахисового масла

1 ч. л. ванили



Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать. Сформировать шарики размером 15мм и сушить 5 часов при температуре 60°С или High до хрустящего состояния снаружи.



Можно использовать измельченную банановую пастилу вместо яблок.



Глазированная цитрусовая цедра

2 стакана цедры

1 стакан воды

1 стакан сахара



Слегка покройте водой цедру и доведите до кипения на медленном огне. Приготовьте сироп из воды и сахара (возьмите воду, в которой варилась цедра, чтобы не горчила). Варить сироп, помешивая, пока вся вода не испарится и сироп не загустеет. Замочить цедру в сиропе, слить излишек сиропа, сушить на сетчатом поддоне на лотке 14-16 часов при температуре 55°С или Medium.

Рецепт для микроволновки:



Сделать сироп из воды и сахара, добавить цедру, поставить в микроволновку, проварить, затем поставить на средний режим и готовить, пока фрукты не станут мягкими и чистыми. Слить сироп, затем сушить, как описано выше.



Можно использовать фиги, разрезанные пополам или на четвертинки, сварить их пока не станут прозрачными (1-1.5 часа). Слить излишки сиропа. Обвалять кусочки в сахарной пудре, корице или имбире.



Рождественские фруктовые пирожки

3 стакана сушеной смеси фруктов, включая цедру и сок 1 лимона и 1 апельсина

1 ч. л. смеси специй

1 стакан коричневого сахара

1 ч. л. соли

½ ч. л. молотой гвоздики

1 ч. л. корицы

¼ стакана бренди, виски или рома

1 ½ ч. л. молотого мускатного ореха



Измельчить фрукты в блендере, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Переложить полученную массу в контейнер с плотно закрытой крышкой. Хранить в холодильнике или в прохладном темном месте.



Можно использовать прошлогодние запасы сухофруктов или делать тропические пирожки из ананасов, кокосов и папайи. Сухофрукты желательно заморозить, так их легче будет размолоть в блендере.