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Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Как умнее использовать «Изидри» (полезные сведения из многолетнего опыта)

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Любая вещь хочет, чтобы ею пользовались грамотно и находчиво.
Умные вещи — как умные люди: чем грамотнее ими пользуются, тем выше их возможности.

Умная вещь всегда предполагает умное использование — вот, если хотите, третий закон успехологии. У «Изидри», разумеется, есть свои требования, пожелания и просто советы. Их донесли до нас сам Кевин Андерсен и его бессменная помощница, технолог-кулинар Корал Кидд. В 2010-м они приезжали в Саратов, в ООО «Титан», и провели семинар, конспект коего я здесь и привожу.

Правильное место

Учтём:
- вентилятор активно всасывает воздух;
- качественный пищевой пластик не рассчитан на прямое солнце;
- сушка обычно наполняет воздух густыми запахами.

Значит, сушилка должна стоять не на полу, не в пыльном сарае, не на солнце, и лучше не в обитаемых комнатах. Её место — на столе, в летней кухне или на лоджии, в тени, с хорошим проветриванием. Никаких бумаг и тряпочек снизу — они могут закупорить воздушный вход! При промышленной сушке «Ультра-1000» устанавливают даже на решётчатые столы — для лучшей циркуляции.

Правильная загрузка
- Даже если вы сушите всего один или два лотка, всегда добавляйте пустые до пяти лотков: это минимальный объём воздуха, нужный для наилучшей циркуляции и распределения тепла.
- Самое правильное: сначала загрузи все лотки, потом включай сушилку. Но можно добавлять новые лотки и в работающую сушилку. Главное, не оставлять её надолго без крышки: так воздух просто не попадает внутрь, вылетая по периметру лотков.
- Просто для сведения: не важно, сколько лотков сушится, пять или двадцать — время сушки почти одинаково. Значит, чем больше загружено лотков, тем сушка дешевле и быстрее. А запас прочности у «Изидри» — дай Бог.

Экономя деньги на электричестве, азиатские фермеры ставят на «Ультра-1000» до сорока лотков с томатами (!) — и ничего, всё сохнет. А в режиме семейных заготовок «Изидри» работают по 15-20 лет. Ещё живы многие сушилки самых первых лет выпуска, сделанные в первой половине восьмидесятых.

Температура сушки — вещь приблизительная. Из опыта, для овощей и корнеплодов оптимально 50°С, для более сочных фруктов — 55°С. Но сыроеды могут снизить её до 45°С: так им будет спокойнее.

Время сушки

Очень примерное, плюс-минус 5-7 часов. Влажность воздуха, тип и водянистость нарезки, плотность укладки — тут всё влияет. Основные цифры приведены в брошюре. Скоро вы научитесь вовремя пробовать сушку «на зрелость». Но для большинства плодов оптимум — 10-15 часов. Поэтому включать сушилку удобнее либо вечером, либо утром. А если надо уйти, и сушка без вас пересохнет? Просто снизьте температуру до 15°С — ТЭН отключится («Ультра»). А «Снекмейкер» переключите на первый режим (35°С). Ничего страшного не произойдёт.

Оптимальная температура сушки — главная умность сушилки.

«Изидри» регулирует температуру с погрешностью в полградуса, учитывая при этом падающую влажность продуктов. Для этого первые два часа ТЭН работает с полной нагрузкой: испаряемая вода забирает много тепла. Затем испарение падает, а продукт ужимается — продувка усиливается, и пропорционально снижается нагрузка ТЭНа. Энергию экономь, а температуру держи! — девиз умного микропроцессора.

Зачем такие сложности?.. Доказано: если температура оптимальна, сухой продукт сохраняет 94-96% всех биологически активных веществ и витаминов. Семена томатов, огурцов, земляники из такой сушки всегда остаются всхожими. Сравните: при обычной, то есть бытовой заморозке и разморозке сохраняется 60-70% полезных веществ, а в наших обычных закрутах -10-30%. Вообще, «Изидри» удорожают две вещи: умный микропроцессор и самый качественный, но и дорогой пищевой AБС-пластик. Но ни без того, ни без другого невозможно получать по-настоящему здоровые продукты. А ради полуздоровых или четверть здоровых — стоило ли огород городить?..

Умности приготовления

Сушить можно всё, кроме: авокадо, сырой свинины и сырого мяса птицы (готовые — можно), яиц, мягких сыров и жирных сортов мяса. Причина — жир. Он на воздухе окисляется и портится.

Главное: сушите только самые вкусные, самые зрелые, самые качественные фрукты и овощи. Часто самые вкусные — перезрелые. Например, чуть потемневшие бананы, уже мягкие киви, фейхоа, сливы, алыча.

Они же и самые дешёвые, что приятно. Только — не закисшие и без гнили. Груши и яблоки — самые спелые, но не более того: перезрев, многие сорта становятся мучнистыми или «картофелистыми». Но если они не закисают, из них выходит отличная пастила. Мягкая, как желе, хурма — готовая пастила. Изумительна в сушке и твёрдая, но только не вяжущих сортов.

Наилучшая толщина ломтиков — 5 мм. Можно и толще, но сушить придётся почти вдвое дольше. Сливы, алычу, персики, нектарины и абрикосы нужно разрезать пополам, вынуть косточку и вывернуть мякотью наружу. А можно просто нарезать половинки на сегменты. Бананы легко разделяются на три сегмента вдоль — мы их так и сушим. Половинки ягод клубники сохнут вдвое-втрое дольше, чем ломтики по 5 мм — почти двое суток.

Готовая сушка гнётся, но не выделяет влаги. Если уже хрустит и ломается — значит, пересушена. Это не страшно: вкус не портится. Но многие виды плодов, пересушившись, не могут восстановить свой естественный вид, впитав воду. Нормальную сушку восстановить просто: залил таким же объёмом воды и подождал с полчаса. И тогда — в пироги, в торты и прочие блюда.

О кислоте

Многие фрукты, не отличающиеся особой «солнечной узбекистанистостью» — персики и нектарины, пресноватые абрикосы, сливы и алыча (шкурка кислая!), киви, кисловатая земляника, мандарины и пр. — содержат много кислоты, и в сушке получаются чувствительно кислыми. Перед сушкой, уже разрезав или вынув косточки, погрузите их на 3-6 часов в крепенький раствор сахара (полкило сахара на литр воды). Сушка выйдет — пальчики оближешь! Можно брать и мёд, но он частично перебивает аромат фрукта. Тут кому что нравится.

Внимание: даже в «Изидри» не получается изюм, как на рынке. Не получается чернослив, как в магазине.

Причин тому две. Первая: толстая, плотная шкурка ягод. Вторая: избыточная кислота. Посему все производители изюма и чернослива применяют бланшировку: опускают ягоды на пару минут в слабый раствор соды, который кипит. Шкурка трескается, кислота частично уходит.

Мы можем сделать так же, но вместо соды растворить в кипятке сахар. А если виноград сладкий и крупный, можно просто располовинить ягоды и вынуть косточки. Мы недавно так высушили гроздь магазинного, не самого вкусного винограда. Он получился вкуснее и ароматнее, чем изюм!

Кстати, интересно: любые мелкие косточки после «Изидри» становятся какими-то хрупкими и воздушными — почти съедобными. Легко жуются. Даже виноградные. И шкурки апельсинов — тоже. И лимонов. Мякоть сухого цитруса очень легко отделяется, а сухую шкурку легко перемолоть — отличная получается цедра!

Пастила

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Ягоды — смородина, клюква, брусника, крыжовник — сохнут плохо, и сушка получается кислая. Из них, как и из алычи, слив, персиков, земляники, абрикосов, киви — удобнее и намного вкуснее делать пастилу. В неё и сахар-мёд удобнее добавить, и специи, если надо. А блюдо выходит поистине универсальное!

Сначала — техника. Поддон для пастилы нельзя мыть моющими средствами — из такого уж пищевого пластика он сделан. Перед заливкой пастилы обязательно смажьте его растительным маслом — тоненько, но весь. Пастилу намного легче снимать тёплой: остынет — местами присохнет. Снял — сполоснул поддон тёплой водой без всяких жёстких мочалок. Так он прослужит долгие годы.

Теперь кулинарные детали. Опыт показал: не стоит молоть фрукты в пюре на блендере. То есть, можно, но это не так красиво. Намного лучше просто потолочь их дырчатой толкушкой или слегка порубить в кухонном комбайне, добавив сахар или мёд. Кусочки фруктов сохраняют полезные вещества, украшают вкус и сохраняют яркий цвет. А цвет пастилы очень важен! На солнце из любого фрукта получается бурая — есть неохота, а в «Изидри» — цветная, живая, аппетитная. Аромат многих фруктов украшает и усиливает небольшая доза корицы.

Можно добавлять в пастилу овсяные и прочие хлопья — получатся «мюсли». Можно добавлять и семечки, и орехи, но тут нужен опыт. Сырые — вроде не очень вкусно, размолотые — быстро окисляются и могут портить вкус. А жареные обычно перебивают, поглощают аромат фруктов, и получается ни то ни сё. Но и тут есть свои шедевры. Пример — чурчхела, свежие орехи в густом клейстере из виноградного сока. Но чем хуже мякоть прочих фруктов?

Сушили и просто фруктовый йогурт с кунжутом — вкусно. Можно запросто сделать «мягкие казинаки», только заливку подбери. Самая вкусная пастила получилась… из сливового повидла! Тут же попробовали «запастилить» сырое варенье — фейхоа, перетёртые с сахаром 1:1. И выяснили: слишком сладкое практически не сохнет. Добавили овсяные хлопья — сохнет, но получается слишком сладко. Зато какие из него вышли конфеточки! В высушенный «пластилин» из фейхоа вставляется жареный миндалёк, и этот шарик обкатывается в кокосовой стружке… Я так и не успел как следует распробовать!

Использовать пастилу — дело фантазии. Это и эксклюзивный «сухофрукт» к чаю, и «стаканчики» для мороженного, кремов и ликёров. И украшение торта, а размоченная — прослойка или часть начинки для пирога. И даже заготовка для джема. В холодильнике, в пакетах, она хранится месяцами и годами, становясь хрупкой. Вынул, развернул, немного полежала — опять гибкая. Можно высушить почти «в сухарь» — будет храниться и без холодильника.

Дополнительнo

Если вы предпочитаете фрукты без кожуры, вам пригодится хитрая машинка — «чистилка-разрезалка-серединковынималка». Можно чистить яблоки, груши, хурму и все цитрусовые — чтобы снять цедру. Тогда из оставшихся шкурок легко насушить фруктовые чаи. Можно смешать с травами и специями — получится, как в элитных чайных лавках, только без ароматизаторов.

О сушке цветов

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Напоследок — красивое: чтобы подвесить их вертикально, нужны кольца — лотки без каркаса. Но цена их та же, что и у обычных лотков. Находчивые ребята просто вырезают каркас из лотков, и нет проблем. Высушенные цветы, конечно, не остаются «живыми» — ссыхаются, теряют форму. Но зато цвет сохраняют почти первоначальный. Это отличный материал для флористики. Флористы могут сушить в «Изидри» всё, вплоть до долек цитрусов и ломтиков арбуза.

Для нас же важно, что в цветах неплохо сохраняется аромат. Начиная с цветения черёмухи и боярышника, вы можете насушить себе десятки цветочных чаёв самых разных ароматов. Надо только не пересушивать. Если ароматны сами лепестки, как у розы, хризантем или бархатцев, лучше сушить их отдельно от более грубого цветоложа.

Ну и, разумеется, не стоит сушить и пить всё подряд: бывают и ядовитые цветки! Тут придётся полюбопытствовать, вникнуть. Или сушить хорошо известное. Мы давно завариваем свои сушёные ягоды и фрукты, листья смородины и разные травы, и даже не смотрим в сторону ароматизированных чаёв: «химическая грубятина». А тут ещё свои «чайные» цветы! Например, яркая хризантема. В стеклянном чайнике — истинная красота для души. Китайцы завидуют! Крутые рестораны нервно курят…

Источник: 🔗

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*Рома
Полезные советы

Пропадание электропитания

В случае пропадания питания сушилка Ultra FD1000 остается на установленной вами температуре, но в случае с сушилкой Snackmaker FD500 нужно переустановить температуру на желаемую.

Чем больше вы сушите, тем более опытным вы становитесь. Вы заметите, что существует много факторов, которые влияют на процесс и результат сушки, такие как влажность, высота над уровнем моря, подготовка и качество свежего продукта.

Приготовление

Выберите созревшие спелые продукты и быстро их нарежьте. Не оставляйте их долго вне сушилки, т. к. это влияет на качество конечного продукта. По возможности нарезайте овощи и фрукты на одинаковое количество долей. Тогда вы будете в точности знать, сколько кусочков класть в избранном рецепте. Чтобы продукты высыхали равномерно и в одно время, нарезайте их одинаковыми кусочками, толщиной 5мм, или используйте кухонный комбайн, или слайсер.
Предварительная обработка

Позволяет избежать окисления и предотвращает потерю важных витаминов. Как альтернативу лимонной или аскорбиновой кислоты, для обработки можно применять натуральный цитрусовый сок.

Сушка

Всегда размещайте вашу сушилку в хорошо проветриваемом помещении. Перед началом работы рекомендуется немного прогреть сушилку. В каждом лотке рекомендуется сушить продукты одного вида и в процессе сушки к частично высушенным продуктам не добавлять сырые, т. к. это может отразиться на времени сушки. На каждом лотке должен быть только один слой продуктов.

Проверка на сухость

По возможности проводите ее до окончания сушки, т. к. пересушенные продукты теряют свои витаминные и вкусовые качества. Кроме того, они хуже восстанавливаются. Охлажденный, после сушки, кусочек продукта следует разорвать пополам и сдавить, если влага не выступила, то это значит, что он готов.

Обычно после сушки фрукты и пастила становятся мягкими и шелковистыми, однако, если к ним добавлялся мед, они могут быть слегка липкими. Овощи становятся твердыми или хрустящими, а вяленая рыба и говядина — твердоватыми или гибкими.

Упаковка

Всегда охлаждайте сушеные продукты перед упаковкой их в воздухо- и водонепроницаемые емкости.
Вакуумная упаковка и стеклянные емкости идеально подходят для длительного хранения сушеных продуктов.
Чаще всего используется стеклянная тара, прежде использовавшаяся для хранения пищевых продуктов.
Так же можно использовать аппарат для запаивания пакетов, но для этого из пакета необходимо удалить как можно больше воздуха.
Поскольку обычные пластиковые пакеты пропускают воздух, то, следовательно, они пропускают и влагу.

Хранение

Сушеные продукты следует хранить в прохладном, темном сухом месте. При снижении температуры на каждые 10°С, срок хранения увеличивается почти в четыре раза. Холодильник или морозильная камера — идеальное место хранения таких сушеных продуктов с малым содержанием кислот, как овощи, мясо и рыба. Поместив высушенные продукты в морозилку на 48 часов, можно предотвратить появление в них насекомых.

Восстановление

Чтобы избежать потерь витаминной ценности продуктов, не добавляйте при их отмачивании слишком много воды. Количество воды, которую впитают продукты, и время, требуемое для этого, зависят от степени их высушенности. Если вся вода впиталась, но продукт все еще выглядит сухим, то необходимо добавить воды. Кипящая вода ускоряет процесс восстановления.

Хотя сухофрукты можно употреблять в сушеном виде в качестве закуски, их так же можно тушить или использовать при приготовлении пирогов, восстановив путем добавления 1 стакана воды к 1 стакану сухофруктов. Дать им постоять в воде до полного восстановления, затем использовать согласно рецепту.

Для овощей общим правилом восстановления является пропорция: 1½ стакана воды на 1 стакан сухого продукта. При варке сушеные овощи и фрукты добавляются прямо в кастрюлю, но не забывайте, что вы можете добавить дополнительное количество воды к сушеным овощам для полного их восстановления.

Источник: 🔗
*Рома
Сушка фруктов

Таблица температур сушки продуктов

Перечень Ultra FD1000 Snackmaker FD500 Classic FD300
Травы и специи 35-40°С Low Не рекомед.
Овощи и цветы 50°С Medium Вкл.
Фрукты и пастила 55°С Medium Вкл.
Мясо и рыба 60°С High Не рекомед.

Температура сушки:
- Ezidri ultra FD1000 — 55°C.
- Ezildri snackmaker FD500 — Medium.
- Classic FD300 — Установлена на заводе.

Среднее время сушки: 10-14 часов.

Для сушки разным фруктам требуется разное время. Это время может зависеть от толщины кусочков, содержания влаги во фруктах, содержания сахара, влажности воздуха, высоты над уровнем моря. Сушилку следует ставить в хорошо проветриваемое место, чтобы выходящий из нее влажный воздух снова не попадал в нее. Для получения высококачественных сушеных фруктов выбирайте твердые, зрелые фрукты с высоким содержанием сахара и витаминов. Перезрелые фрукты лучше всего использовать для приготовления пастилы. Быстро нарезайте то количество фруктов, которое необходимо для одного лотка. Затем сразу же ставьте этот лоток на сушилку и потом приступайте к нарезке следующей партии.

Подготовка фруктов

Хорошо вымойте фрукты, удалите подгнившие участки, косточки и хвостики. Насухо протрите бумажным полотенцем. Обычно фрукты нарезаются острым ножом, кухонным комбайном, яблокорезкой и т. д. на дольки толщиной не более 5 мм. Это обеспечивает равномерную сушку. По желанию яблоки, груши, цитрусовые и косточковые фрукты можно сушить с кожурой.

Необходима ли предварительная обработка

Это делать необязательно для большинства фруктов, надо просто нарезать и сушить. Тем не менее, предварительная обработка позволяет сохранить естественный цвет фруктов и такие важные витамины, как А и С.

Такие натуральные консерванты, как цитрусовый и ананасовый соки предотвращают потемнение, что обычно случается с яблоками. Нарезайте фрукты прямо в сок. Через пять минут достаньте их. Дайте стечь соку и выложите фрукты на лотки. Косточковые фрукты (абрикосы, сливы и др.), киви и тамарило можно обработать раствором: 1 часть меда развести в 2 частях воды. Этот раствор немного нагреть, чтобы мед полностью растворился, затем остудить его, положить в него фрукты и дать настоятся 10-12 часов. Это поможет сохранить цвет фруктов, и они станут глазированными, что сделает их еще более вкусными.

Чтобы фрукты не потемнели, их следует поместить на 2 минуты в раствор аскорбиновой или лимонной кислоты —15 мл ( 1 ст. л.) на 2 литра воды. Затем достаньте их, дайте стечь и уложите фрукты на лоток.

Выворачивание

Выворачивание половинок абрикос или слив, выложенных кожурой вниз на лотке, ускоряет процесс сушки. Более крупные фрукты следует разрезать на четыре части или дольками толщиной 5 мм.

Растрескивание кожуры

При сушке целых фруктов с восковым покрытием, таких как виноград, вишня или черника, следует погрузить их в кипящую воду на три минуты. При этом их кожура трескается, становится более пористой, что дает более быстрое удаление влаги и ускоряет процесс сушки. Не забудьте после погружения в кипяток, остудить фрукты в холодной воде. Большие виноградины следует разрезать пополам и поместить на лотке кожурой вниз, при этом отпадает необходимость обработки их кипятком.

Наполнение лотков

Размещайте фрукты на лотке в один слой, не накладывая их друг на друга, так как это может удлинить процесс сушки. На одном лотке помещается примерно полкилограмма сырых продуктов.

Проверка на сухость

Большинство фруктов после сушки будут гибкими и жесткими без капель воды, когда полностью высохнут. Разорвите кусочек пополам, сдавите и убедитесь, что никакой влаги не осталось внутри.

Восстановление

Достаточно одной чашки воды на одну чашку фруктов. Кипящая вода ускоряет процесс восстановления. Дайте постоять до полного восстановления, затем используйте по рецепту. Для фруктовых салатов можно восстанавливать в фруктовом соке, или непосредственно в йогурте.

Высокая влажность

При высокой влажности воздуха рекомендуется сушить:
- в сушилке Snackmaker FD500 — High;
- в Ultra FD1000 — при max°C, чтобы компенсировать избыток влаги.

Сушка фруктов:

- Ultra FD1000 — 55°C.
- Snackmaker FD500 — Medium.
- Classic FD300 — Установлена на заводе.

Примечание:

Время сушки указано усредненное.

При высокой влажности воздуха:
- Ultra FD1000 — Max °C.
- Snackmaker FD500 — High.

Источник: 🔗
*Рома
Пастила

Температура сушки
- Ezidri Ultra FD1000 — 55°C
- Ezidri Snackmaker FD500 — Medium
- Classic FD300 — Установлена на заводе

Среднее время сушки: 10 — 12 часов

Примечание:

При большой влажности воздуха установить более высокую температуру:
- Ultra FD1000 — Max°C
- Snackmaker FD500 — High

Пастилу можно готовить из подслащенного (сахаром или медом) или не подслащенного, вареного или не вареного фруктового или овощного пюре. Из крупно натертых фруктов получается более толстая пастила, чем из пюре. Фрукты, которые окисляются быстрее других (абрикосы, яблоки, персики, ягоды и др.), лучше сначала нагреть до 100°C, затем охладить и лишь после этого готовить из них пюре.

- Положите поддон на лоток, который находится вне сушилки, слегка смажьте поддон растительным маслом, чтобы готовая пастила не прилипала к поддону.
- Приготовьте (разомните, натрите) густое пюре из перезрелых фруктов или овощей.
- Ложкой размажьте пюре по предварительно смазанному растительным маслом поддону. В идеале, слой пюре в середине поддона должен быть тоньше, чем по краям.
- На один поддон Ultra FD1000 разложить не более 2 стакана пюре, а на поддон Snackmaker FD500 — 1.5 стакана.
- Поставьте лоток с поддоном с пюре на основание сушилки.
- Избегайте попадания пюре на основание, т. к. это может привести к повреждению сушилки.
- Во время сушки пюре не передвигайте сушилку.
- Установите Snackmaker FD500 на режим Medium, и Ultra FD1000 — 55°C.
- Обычно пастилу можно считать высушенной, когда в центре поддона она перестает липнуть. Пастила из бананов и ягод может быть слегка липкой. Чтобы пастила не была хрупкой и с большим количеством семян, ягоды лучше комбинировать с другими фруктами.
- Среднее время сушки — 12 — 14 часов, т. е. за ночь.
- Пастила, приготовленная на миксере (блендере), более ровная; в то время как раздавленные фрукты более толстые и будут сушиться дольше.
- Снимайте пастилу пока она еще теплая, затем сверните ее в трубочку, охладите, оберните пищевой пленкой и поместите в герметический контейнер. В холодильнике пастила будет храниться гораздо дольше.

Приминение

Пастила — прекрасная закуска. Ее можно восстановить, разбавив водой или соком в пропорции 1 : 1 и использовать как соус или пюре. Из пастилы легко приготовить прекрасный десерт для детей — как прослойка в бисквитах или начинка для пирогов. Для приготовления джема без сахара три части пастилы залить одной частью кипятка.

Сушка фруктовой пастилы

- Ultra FD1000 — 55°C.
- Snackmaker FD500 — Medium
- Classic FD300 — Установлена на заводе

Среднее время сушки: 12-14 часов

Примечание: При высокой влажности воздуха установить более высокую температуру
- Ultra FD1000 — Max °C
- Snackmaker FD500 — High

Источник: 🔗
*Рома
Сушка овощей

Температура сушки
- Ezidri Ultra FD1000 — 55°C
- Ezidri Snackmaker FD500 — Medium
- Classic FD300 — Установлена (на заводе)

Среднее время сушки овощей: 6-10 часов

Внимание — Повышенная влажность увеличивает время сушки

Для высушивания разных овощей требуется разное время. Это время сушки может зависеть от величины кусочков, от влажности, высоты над уровнем моря и содержания влаги в самом продукте.

Сушилку следует ставить в хорошо проветриваемое место, чтобы выходящий из нее влажный воздух снова не попадал в нее. Для получения высококачественных сушеных овощей выбирайте зрелые твердые продукты. Подобно фруктам, овощи следует нарезать быстро и помещать на лоток, чтобы минимизировать потери витаминов.

Подготовка

Тщательно вымойте овощи, удалите подгнившие участки и хвостики. Обычно их нарезают острым ножом, кухонным комбайном и т. д. на дольки толщиной 5 мм. Это обеспечивает равномерное просушивание. Стручки бобовых и спаржу нарезают под большим углом.

Предварительная обработка

Такие продукты как бобы и горох следует обработать паром, что позволяет сохранить их цвет, остановить химические изменения состава и уничтожить микроорганизмы, вызывающие гниение. Кроме того пар раскрывает поры и уменьшает время сушки.

Обработка паром

Наполните кастрюлю с плотно прилегающей крышкой кипящей водой на 20 мм. Поместите в нее нарезанные овощи в специальной сетке и, накрыв крышкой, обрабатывайте их в соответствии с таблицей. Остудите их в холодной воде, чтобы остановить процесс варки. Дайте воде стечь, встряхивая сетку, и высушите бумажным полотенцем.

Обработка в микроволновке

Поместите нарезанные овощи в микроволновку и готовьте их в течение 2 мин в обычном режиме, периодически помешивая.

Наполнение лотков

Накладывайте кусочки овощей в один слой, на одном лотке помещается примерно полкилограмма сырых овощей. Очень мокрые овощи, такие как помидоры, следует выкладывать на сетчатый поддон, тогда после сушки их легче будет снимать с лотка.

Проверка на сухость

Возьмите охлажденный кусочек, согните и разорвите его. Он должен быть достаточно твердым и жестким без какой-либо мягкости и выступания капелек влаги.

Восстановление

Добавьте 1/2 стакана воды на 1 стакан сухих овощей, дайте настоятся (примерно 20 мин.) и затем используйте в своих рецептах. Кипяченая вода ускоряет процесс восстановления. В супы или рагу сушеные овощи добавляют непосредственно в кастрюлю без предварительного замачивания, они восстановятся во время приготовления.

Молотые сушеные овощи

Сушеные овощи, такие как лук, чеснок, грибы, сельдерей, можно перемолоть в блендере и использовать при приготовлении приправ, супов, салатов, детского питания.

Сушка овощей:

Температура сушки
- Ezidri Ultra FD1000 — 55°C
- Ezidri Snackmaker FD500 — Medium
- Classic FD300 — Установлена на заводе

Примечание:

При высокой влажности воздуха:
- Ultra FD1000 — Max°C
- Snackmaker FD500 — High

Время сушки указано усредненное

Источник: 🔗
*Рома
Сушка мяса и рыбы

Температура сушки:
- Ezidri Ultra FD1000 — 60°C
- Ezidri Snackmaker FD500 — High
- Classic FD300 — Не предназначено

Среднее время сушки: 6-8 часов

Джерки
вяленое мясо

Билтонг
вяленое мясо, нарезанное полосками

Это сырое мясо, обычно говядина или оленина, которое просолено или промариновано и затем высушено. Не рекомендуется сушить сырое (невареное) куриное мясо и свинину.

Сушеное вареное мясо

Мясо сначала сварить, затем нарезать на маленькие кусочки и сушить. Мясо может быть приготовлено как часть блюда: тушеного, запеченного или жареного. Затем его высушить и восстановить путем добавления воды. Для такой сушки можно использовать куриное мясо и свинину, которые нельзя использовать для приготовления джерки.

Джерки из рыбы

Это сырая рыба, просоленная, иногда подкопченная, затем высушена до малого содержания влаги.

Сушка джерки из говядины

Выберите нежирную говядину без жира, так как жир во время хранения прогоркнет. Из 2 кг нежирной говядины вы получите полкилограмма джерки. Нарежьте говядину на длинные полоски толщиной 5 мм. Частично замороженное мясо резать легче. Мясо, нарезанное поперек волокон легче жевать, чем нарезанное вдоль.

Дичь

Мясо постное, следует заморозить не менее чем 60 дней, чтобы убить бактерии и болезни, носителями которых данное животное может быть.

Источник: 🔗
*Рома
Сушка трав и специй

Температура сушки:
- Ezidri Ultra FD1000 —30 — 40°C
- Ezidri Snackmaker FD500 — Low
- Classic FD300 — Не предназначено

Среднее время сушки трав: 4-8 часов

Травы легко выращивать. Сушить их лучше летом, чтобы использовать зимой в супах, соусах, для тушения и запекания. При сушке трав вы можете контролировать температуру, что позволяет сохранить как их цвет, так и витаминную ценность.

Собирайте травы ранним утром, когда они наиболее ароматны.

Сушите травы со стеблями, поскольку они могут обсыпаться при сушке. Семена потребуют большего времени для сушки, для этого их надо освободить от оболочки.

Травы могут потемнеть, если их сушить при слишком высокой температуре. Она не должна превышать 35°С или Low для правильной сушки трав и 40°С или Low — для специй.

Подготовка

Отделите листья от стеблей и тщательно промойте их. Семена и листья легко отделяются при сушке.

Наполнение лотков

Положите сетчатые поддоны на лотки, они не дадут травам просыпаться через щели лотков. Размещайте травы на лотке в один слой. При сушке букетов из трав используйте полые лотки между обычными лотками, что позволит увеличить их высоту.

Тест на сухость

Листья трав после сушки крошатся, а семена становятся хрупкими. Снимите сушеные листья со стеблей, дайте им остыть и поместите в герметичный контейнер. Через несколько дней проверьте, если на стенках появился конденсат, то необходимо продолжить сушку.

Хранение

Храните травы в непрозрачных емкостях с плотно притертой крышкой в темном месте, при использовании измельчайте или перемалывайте их для извлечения большего аромата.

Не храните травы в бумажных пакетах, так как бумага поглотит масла, содержащиеся в травах, что приведет к потере ароматов. Сделайте надписи на емкостях с названием трав, поскольку после сушки бывает трудно распознать их.

Использование сушеных трав

Из одного килограмма трав при сушке остается около 125 грамм. Некоторые травы, такие как кориандр и базилик, теряют свой запах быстрее других трав, особенно быстро эти потери происходят со старением трав.

Травяные чаи

Возьмите 1 ч. л. с верхом сушеных трав на 1 стакан кипяченой воды. Дайте настояться 5 мин и процедите.

Источник: 🔗
*Рома
Сушка цветов

Температура сушки:
- Ezidri Ultra FD1000 — 50°C
- Ezidri Snackmaker FD500 — Medium
- Classic FD300 — Не предназначено

Среднее время сушки: 6-12 часов

Это очень интересное направление использования сушилок Ezidri и вы будете удивлены результатом. Контролируя температуру сушки, вы увидите, что все части цветов сушатся быстро, исключая потери формы, что часто случается при сушке другими способами.

Большинство цветов с широко раскрытым бутоном, как розы, пион, подсолнух, маргаритки, живокость и дельфиниум, сушатся очень хорошо. Бутоны пионов, подсолнуха, камелии и даже магнолии могут быть успешно высушены с помощью полых лотков.

Пот — пурри из цветов

Собирая цветы для пот — попурри, срывайте открытые бутоны предпочтительно утром после того, как испарится роса. Выбирайте их по цвету, форме и свежести. Срезайте ароматные листья и бутоны цветов, без каких-либо изьянов, острым ножом. Снимайте лепестки с больших бутонов и помещайте их одним слоем на лотке, или используйте один или два полых лотка между слоями бутонов цветов.

Хотя в большинстве смесей пот — пурри используются лепестки роз или лаванды в качестве основы, существует много других цветов, как лилии, жимолость, жасмин и ароматные листья, например, герани, которые очень интересны и дают специфическую отдушку пот — пурри. Тугие бутоны роз следует порвать на чашечки величиной 5 мм. и разрезать каждую большую головку садовой гвоздики пополам, чтобы быть уверенным в равномерной сушке.

Смешайте все компоненты после сушки и включите несколько специй, чтобы добавить мускусной нотки к пот — пурри. Такие фиксаторы, как корень фиалки и лимонная кожура, помогут удержать запах цветочных лепестков.

Храните пот — пурри в герметических металлических или керамических кувшинах, в холодном сухом месте до 8 недель. Периодически встряхивайте. Поместите часть этой смеси в красивый сосуд и наслаждайтесь запахом, пока он не исчезнеть, и надо будет смесь заменить.

Экзотическое пот — пурри можно сделать из незрелых фруктов, овощей, орехов, шишек, которые могут затем быть соединены с сушеными цветами подсолнуха, календулы, ноготков, бархатцев или больших маргариток.

Красные, зеленые и фиолетовые Чили всех форм и размеров могут быть высушены целиком или разрезанными вдоль. Они создадут прекрасное панно в деревянной миске или в сочетании с шишками и орехами.

Смеси пот — пурри

Ингредиенты и пропорции для пот — пурри очень индивидуальны и зависят от вкуса и от того, что доступно в данный период года.
Во всех рецептах используются сушеные материалы

Базовая пропорция для пот — пурри следующая:
- 4 горсти трав или цветов
- 1-2 ст. л. фиксаторов (корень фиалки или сушеной лимонной кожуры)
- 1-2 ст. л. смеси специй
Оптимально: несколько капель цветочного масла — использовать немного.

В большой миске медленно смешать все сушеные цветы или травы. В отдельной маленькой миске соединить цветочное масло, фиксаторы и специи. Смешать их и равномерно взбрызнуть на смесь цветов, накрошить сушеных трав. Упаковать пот — пурри в чистую керамическую посуду с плотно притертой крышкой. Хранить в холодном, темном месте 6-8 недель, каждые две недели встряхивая или перемешивая, что позволит смеси пот — пурри “созреть” и тогда она будет готова, чтобы поместить ее в кувшин и наслаждаться цветом и запахом вашего пот — пурри.

Сладкий пот — пурри со специями
1 стакан лепестков роз
2 ст. л. розмарина
1/2 стакана измельченной апельсиновой кожуры
1 ст. л. целой гвоздики
1/2 стакана цветков лаванды
2 ст. л. ромашки
1 ст. л. семян кориандра
1 палочка корицы, измельченная

Зимний пот — пурри
10 шт. красного и зеленого Чили
20 больших шишек
10 неочищенных миндалей
1 стакан лимонных пластин
2 ст. л. смеси специй
10 цветов подсолнухов
4 головки с семенами магнолии
10 неочищенных грецких ореха
1 стакан грушевых пластин
1 стакан мха (лишайник)

Смесь киви
1 чашка пластин красного тамарилло
1 стакан пластин апельсина
1 стакан зеленого Чили
1 стакан пластин киви
1 стакан больших шишек
1 стакан ореха макадамия

Ароматические шарики

Эти давние ароматические сувениры легко и быстро сушатся на лотках с добавлением одного или более полых лотков в зависимости от размера фруктов. Для получения ароматических шариков подходят яблоки, апельсины, лимоны и лайма.

Шпилькой проткнуть кожуру яблока по всей его окружности равномерно и в каждую дырочку поместить зерно эспарцета. Вся кожура должна быть полностью закрыта. Затем покатать яблоки в следующей смеси, тщательно покрыв его.
35 г. корицы,
1 ч. л. порошка корня фиалки,
35 г. молотого мускатного ореха.

Дайте ароматическим шарикам постоять в этой смеси несколько дней, периодически вращая. Поместите шарики на сплошной поддон на лотке и добавьте столько полых лотков, чтобы шарики располагались свободно между лотками. Сушить при температуре 40°С до тех пор, пока они станут сморщенными и легкими — примерно 36 часов.

Во время сушки обвяжите каждый шарик длинной лентой или веревкой, или оберните сеткой и привяжите ленту.

Источник: 🔗
*Рома

Тыквенный суп

1 кг тыквы
2 луковицы нарезанных
2 стакана воды
2 зубчика чеснока измельченных
2 ч. л. бульона из говядины
2 ч. л. сахара
½ ч. л. молотого миндаля
2-3 стакана молока
Соль, перец по вкусу
½ ч. л. карри (по вкусу)

Очистить и порезать на кусочки тыкву. Варить тыкву, лук, чеснок, сахар, воду и бульон, пока тыква не станет мягкой. Размешать массу с молоком до получения пюре и добавить приправы. Охладить и сушить на слегка смазанном растительным маслом сплошном поддоне 8 часов при температуре 55°С или Medium.
Суп можно хранить как в виде пастилы, так и в виде порошка (смолоть на кофемолке) для приготовления растворимых супов.

Большинство ингредиентов для супа, такие как лук-порей, помидоры и шпинат, легко сушить и также легко можно смолоть в кофемолке в порошок для приготовления растворимого супа. Чтобы приготовить суп, надо всыпать 1 ст. л. сухой смеси для супа в кружку и залить кипятком, суп будет готов через несколько минут.

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*Рома

Мясные блюда

Южноафриканский Билтонг (вяленое мясо)
1 кг оленины
1 ст. л. крупной соли
2 ч. л. сахара
½ ч. л. молотого черного перца
1 ст. л. молотого кориандра
¼ стакана уксуса

Нарезать мясо на полоски толщиной 10 мм и поместить в маринад на ночь. Вынуть из маринада и сушить на сетчатом поддоне или сплошном поддоне, смазанном растительным маслом, 10-12 часов при температуре 60°С или High, пока мясо не станет гибким, но не ломаться.

Сладкая сушеная говядина по-индонезийски
1 кг говядины высшего сорта
250 г коричневого сахара
1 ст. л. молотого имбиря
1 ст. л. лимонного сока
1 ч. л. соли
3-4 ст. л. молотого кориандра

Нарезать мясо полосками толщиной 5 мм поперек волокон и добавить маринад. Не добавлять никакой другой воды, т. к. сок, имеющийся в мясе, разбавит маринад. Дать постоять ночь. Вынуть мясо из маринада, сушить на сетчатом или сплошном поддоне 8 часов при температуре 60°С или High.

Пастила из мясного фарша
1 кг мясного фарша высшего сорта
2 луковицы, нарезанной кубиками
6 зубков измельченного чеснока
4 помидора, нарезанного ломтиками
½ ч. л. порошка чили
2 ч. л. орегано

Жарить все ингредиенты без масла 5 минут, постоянно помешивая деревянной ложкой, пока фарш не потемнеет. Удалить образовавшийся после жарки жир. Смешать в блендере до однородного состояния. Разложить на слегка смазанном растительным маслом сплошном поддоне и сушить 8-10 часов при температуре 60°С или High.
Для восстановления добавить 1 стакан теплой воды к 1 стакану сушеного фарша и варить, пока не станет достаточно горячим. Получится густой, питательный суп.

Отбивная баранина по-арабски
2 кг нежирной баранины
2 луковицы, нарезанной кубиками
1 пастила из айвы с имбирем
1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. кориандра или петрушки
Смесь черного, кайенского, сладкого перцев и соли

Нарезать мясо на отбивные, смешать со специями и луком. Нагрейте масло в тяжелой сковороде и готовьте отбивные, пока они не станут мягкими. Удалите весь жир, образовавшийся при жарке. Добавиьте айвовую пастилу, порезанную на маленькие кусочки, и готовьте еще полчаса.
Подавать с несладким йогуртом и вареным картофелем.

Сладко-кислая свинина с рисом
500 г свинины
2 нарезанных яблока
240 г консервированных ананасов
1 ч. л. корня имбиря
2 нарезанных луковицы
100 г зеленой фасоли
2 ст. л. коричневого сахара
1 ч. л. лимонной кислоты
½ ч. л. порошка карри
½ ч. л. куркумы
3 ст. л. кукурузной муки
3 ст. л. подливы при жарке
Соль по вкусу

Нарезать свинину на маленькие полоски или кубики, снимая весь жир. Жарить с солью и имбирем до мягкого состояния на медленном огне с закрытой крышкой. Добавить овощи, фрукты и другие ингредиенты и готовить еще 1 час на медленном огне. Выложить на сплошной поддон и сушить 8-10 часов при температуре 60°С или High. Перевернуть после нескольких часов сушки.
Для восстановления добавить воды и довести до кипения, постоянно помешивая. Варить 20 минут и при подаче выложить поверх риса на тарелке.

Рис:
Приготовить 2 стакана риса согласно инструкции на упаковке. Разложить его на сплошном поддоне и сушить при температуре 55°С или Medium. Для восстановления добавить равное количество кипящей воды к рису и дать постоять 5 минут.

Любые блюда: тушеное мясо, запеканка, консервированное мясо, спагетти и вареные бобы, можно сушить и восстанавливать, как описано в рецепте «сладко-кислая свинина с рисом».
Мясо следует нарезать кубиками или полосками, а молотое мясо просто идеально для сушки.

500 г. нежирной говядины или оленины промариновать следующим образом
4 ст. л. соевого соуса
4 ст. л. соуса Уочестершае
1 ст. л. томатного соуса
1/2 ч. л. черного перца
2 зубка чеснока
1/2 ч. л соли
1 ст. л. молотого имбиря
1 ст, л, пудры карри

Полностью окунуть мясо в маринад, накрыть и поставить в холодильник на 6-8 часов. Слить воду и выложить мясо на лотки, при этом на нижний лоток положить сплошной поддон, чтобы капли воды не попали во внутрь сушилки. Мясо можно выкладывать как на лотки, так и на сетки. Через четыре часа мясо следует перевернуть. Мясо можно считать готовым, если оно гнется как прут ивы, при этом не ламаясь.

Не должно быть никаких влажных пятен. Срок хранения такого мяса 4 недели. Для более длительного хранения мясо следует поместить в герметичной таре в холодильник или морозилку.

Солонина Джерки (говядина)
Возьмите приправленную солонину, готовую к обработке. Нарежьте ее на длинные, узкие, ровные полоски. Положите на сетчатый поддон. Сушите, пока она будет мягкой. Сушеная солонина должна ломаться на сгибе, но не должна быть хрупкой. Упакуйте солонину в полиэтиленовый пакет и храните в холодильнике.

Сушка варёного мяса

Используйте мягкую вареную говядину, оленину, свинину, окорок или домашнюю птицу, удалите весь жир. Идеально подходят остатки стейка и жареного мяса. Убедитесь, что мясо полностью готово. Нарежьте полосками 5 мм или кубиками 10 мм, сушите на сетчатых поддонах на лотках в течение 6–8 часов при 60°С или High. Сушеное мясо должно быть твердым и хрустящим без влаги. Срок хранения 6 недель, в холодильнике — 8 недель, в морозилке — 6 месяцев.

Мясо, которое тушилось или запекалось в составе блюда, следует нарезать тонко, так, чтобы мясо и овощи сушились и восстанавливались в одно и тоже время. Пикантный фарш, китайское рагу из курицы (чау мейн), шашлык из свинины — все это можно сушить. Восстановление вареной рыбы не рекомендуется.

Готовые блюда следует сушить на поддоне, слегка смазанном растительным маслом, 6–8 часов при температуре 60°С или High. Перемешать после трех часов сушки. Хранить в герметических контейнерах в холодном темном месте или пакетах, чтобы использовать вне дома, которые хранить до пользования в холодильнике или морозилке.

Для восстановления просто налейте холодной воды, постепенно довести до кипения, постоянно помешивая. Варите на самом малом огне до полного восстановления.

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*Рома
Блюда из рыбы и морепродуктов

Сушка рыбы

Возьмите постную, свежую рыбу, быстро очистите ее и держите ее в холоде до сушки. Убедитесь, что рыба ранее не была заморожена. Такую рыбу также можно сушить, но вкус и текстура будут ниже.

Нарежьте рыбу полосками толщиной 5 мм и промаринуйте 6–8 часов в холодильнике. Этот маринад должен содержать 4 ч. л. соли на килограмм свежей рыбы. Положите рыбу на сетчатые поддоны на лотках и сушите 6–8 часов при температуре 60°С или High пока рыба не станет жесткой и не будет выступать влага — но не крошиться.

Хранить в герметических контейнерах в холодном, темном месте или в холодильнике, или при глубокой заморозке, если необходимо хранить более 2 недель. Лучше использовать рыбу с низким содержанием жира, такую как треска, окунь и др.

Лимонный маринад
4 ч. л. соли,
2 ст. л. сушеной петрушки,
2 ч. л. порошка лука,
1/2 стакана лимонного сока.
Хорошо перемешать и смазать равномерно каждый слой рыбы.

Сьедобные моллюски

Моллюски можно сушить как в сыром виде, так и вареном: в кастрюле под давлением 1-2 часа или вареными на малом огне 5-6 часов, и затем сушить 16-24 часа при температуре 60°С или High. Для восстановления оставить настаиваться в воде на ночь. Сырые моллюски, нарезанные полосками или молотые в мясорубке, сушить 6-10 часов при температуре 60°С или High и для восстановления достаточно несколько часов.

Кальмары

Тщательно очистить кальмары и нарезать тело кальмара и щупальца на кусочки размером 10 мм, бланшировать 5 минут и сушить на сетчатом поддоне 8-12 часов при температуре 60°С или High. Для восстановления замочить в 1 литре воды с? ч. л. питьевой соды до мягкости или можно употреблять в сушеном виде, как это делают японцы.

Сушеная рыба со сметаной
1 стакан сметаны
¼ ч. л. перца
¼ стакана майонеза
1 ст. л. сушеной петрушки
2 ст. л. лимонного сока
1 стакан сушеной рыбы
1 зубок чеснока измельченного

Смешать вместе сметану, майонез, лимонный сок, чеснок, перец и петрушку. Покрошить сушеную рыбу и смешать с этой пастой. Подавать с крекером, чипсами, сушеными: помидорами, цуккини или кружочками огурца.

Источник: 🔗
*Рома
Салаты

Фруктовый салат
½ стакана каждого из сушеных фруктов: киви, нектарин, ананас, абрикос, клубника, слива, персик, яблоко
4 стакана воды или фруктового сока
½ стакана бренди (по вкусу)

Восстановить пока не станут мягкими и охладить.

Для консервации: смешать одну чашку восстановленных фруктов и одну чашку сахара, варить, постоянно помешивая. Варить пока не загустеет.

Тропический фруктовый салат
½ стакана каждого из сушеных фруктов: ананас, манго, папайя, цитрусовые фрукты, кокос
2 ст. л. кристаллизованный имбирь
2 ½ стакана апельсинового сока

Смешать фрукты и имбирь, добавьте сок и нежно перемешайте. Дайте постоять пока фрукты не станут мягкими. Очень вкусно с мороженым.

Добавить немного апельсинового ликера.
*Рома
Сушеные овощи

Сушеные помидоры в ароматном масле
¼ стакана растительного масла
3 зубчика чеснока измельченного
1 стакан сушеных помидоров
1 маленький сушеный красный чили
Сушеная зелень петрушки, орегано и розмарина
1 стакан оливкового масла первого отжима

В небольшой кастрюле нагреть растительное масло, добавить чеснок, розмарин и Чили. Жарить пока чеснок не станет хрустящим и золотистым, и масло приобретет аромат. Снять с огня и охладить при комнатной температуре. Наполнить пол-литровую банку сушеными помидорами и зеленью и залить процеженным ароматным маслом. Добавить оливковое масло, чтобы оно полностью закрыло помидоры. Закрыть банку и поставить в холодильник, срок хранения около 6 месяцев.

Если помидоры слишком сухие, они не впитают масло. Подавать с кубиками сыра Фета.

Сушеные помидоры для пасты (макарон)

Сушеные помидоры, кайенский перец, сушеные баклажаны слоями выложить в банку, перекладывая слои чесноком и базиликом. Когда банка будет полной, залить оливковым маслом.

Подавать:
Вынуть из банки кусочки овощей, порезать их на тонкие полоски, добавить белое или красное вино для мягкости. Добавить масло, в котором овощи стояли, нагреть и смешать с пастой. Поверху притрусить тертым пармезаном или вашим любимым сыром.

Можно добавить анчоусы.
*Рома
Блюда из фруктов

Глазированные фрукты, тамарилло и цитрусовые
1 кг фруктов
2 стакана воды
1 стакан сахара

Очистите фрукты от кожуры и нарежьте кусочками толщиной 5мм. Залейте сахар водой и вскипятите. Охладите полученный сироп, положите в него фрукты и оставьте на ночь. Аккуратно слейте сироп и выложите фрукты на сетчатый поддон на лоток. Сушите 12-14 часов при температуре 55°С или Medium.

Один край можно окунуть в растопленный шоколад.

Вместо ½ стакана воды можно использовать ½ стакана мятного ликера.

Фруктовые квадратики
200 г сливочного масла
1 яйцо
1 ½ стакана сушеных киви
3 больших стакана рисовых шариков или тамарилло
½ стакана сахара
1 стакан воды

Восстановить фрукты в горячей воде 5 минут. Размягчить масло с сахаром в миске, добавить яйца, затем сушеные фрукты. Варить 5 минут. Добавить рисовые шарики. Выложить на плоскую форму и остудить. Разрезать на квадратики и посыпать кокосом. Хранить в замороженном виде пока потребуются.

Печенье из хурмы и сливочного сыра
1 пастила из хурмы
25 г сливочного сыра

Слегка размять перезрелую вяжущую или не вяжущую хурму. Сушить 10-12 часов при температуре 55°С или Medium. Охладить и покрыть толстым слоем сливочного сыра. Нарезать кружками при помощи острого ножа или ножниц.

Подавать к чаю или кофе.

Сьедобный венок

В качестве основы можно взять круглый картон или сетчатый поддон с большим количеством расплавленного шоколада. Яблоки и груши с кожурой, нарезав вертикально на кусочки толщиной 5 мм, сушить 8-12 часов при температуре 55°С или Medium. Не использовать первый и последний кусочки, которые в основном являются кожурой. Маленькие кусочки яблок и груш выложить в центре, они будут сердцевиной венка. Затем выложить один или два кольца сушеных фруктов вокруг центра. Сушеные клубника и киви сделают венок более колоритным и заполнят пустые места. К низу венка можно добавить ленту из шотландской ткани, повязанную бантом. Как основу венка можно использовать пастилу из киви, обильно сдобренную расплавленным шоколадом.

Такой венок можно приурочить ко Дню Валентина или к Новому Году. Такие венки весело делать и приятно дарить. Они красивы на вид, вкусны и полезны.

Целебная пастила
1 стакан овсяных хлопьев
2 стакана абрикосового йогурта
2 стакана пюре из спелых бананов
½ стакана измельченного миндаля

Хорошо перемешать и сушить 16 часов при температуре 55°С или Medium.

Вместо бананов можно использовать свежие фрукты, нарезанные кубиками.

Тропические лечебные пастилки
1 стакан арахисового масла
½ стакана меда
1 стакан порошкового молока
½ стакана семян сезама
2 стакана сушеных ананасов, манго и бананов, измельченных

Соединить ореховое масло, молоко и мед до однородной массы. Затем добавить сушеные фрукты и семена сезама, хорошо вымешать. Плотно сдавливая смесь, заполнить кастрюльку диаметром 20 см и нарезать массу на маленькие кусочки. Аккуратно вынуть кусочки и выложить на сетчатый поддон и сушить 6 часов при температуре 60°С или High до хрустящего состояния.

Лечебные пастилки будут вкусными с любой комбинацией фруктов.

Фруктовые шарики
2 стакана смеси сушеных фруктов
½ стакана сгущенного молока с сахаром
½ стакана измельченного миндаля
½ стакана кокосовой стружки

Соединить сухофрукты и миндаль, добавить молоко и хорошо перемешать. Охладить 2 часа и затем сформировать шарики величиной 15 мм и обвалять в кокосовой стружке. Сушить 5 часов при температуре 60°С или High до хрустящего состояния снаружи. Хранить в плотно закрытых емкостях.

Можно использовать излишки сухофруктов с прошлого сезона, измельченные в блендере.

Фруктовые шарики с арахисовым маслом
1 стакан кокосовой стружки
2 стакана измельченных сушеных яблок
½ стакана арахисового масла
1 ч. л. ванили

Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать. Сформировать шарики размером 15мм и сушить 5 часов при температуре 60°С или High до хрустящего состояния снаружи.

Можно использовать измельченную банановую пастилу вместо яблок.

Глазированная цитрусовая цедра
2 стакана цедры
1 стакан воды
1 стакан сахара

Слегка покройте водой цедру и доведите до кипения на медленном огне. Приготовьте сироп из воды и сахара (возьмите воду, в которой варилась цедра, чтобы не горчила). Варить сироп, помешивая, пока вся вода не испарится и сироп не загустеет. Замочить цедру в сиропе, слить излишек сиропа, сушить на сетчатом поддоне на лотке 14-16 часов при температуре 55°С или Medium.
Рецепт для микроволновки:

Сделать сироп из воды и сахара, добавить цедру, поставить в микроволновку, проварить, затем поставить на средний режим и готовить, пока фрукты не станут мягкими и чистыми. Слить сироп, затем сушить, как описано выше.

Можно использовать фиги, разрезанные пополам или на четвертинки, сварить их пока не станут прозрачными (1-1.5 часа). Слить излишки сиропа. Обвалять кусочки в сахарной пудре, корице или имбире.

Рождественские фруктовые пирожки
3 стакана сушеной смеси фруктов, включая цедру и сок 1 лимона и 1 апельсина
1 ч. л. смеси специй
1 стакан коричневого сахара
1 ч. л. соли
½ ч. л. молотой гвоздики
1 ч. л. корицы
¼ стакана бренди, виски или рома
1 ½ ч. л. молотого мускатного ореха

Измельчить фрукты в блендере, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Переложить полученную массу в контейнер с плотно закрытой крышкой. Хранить в холодильнике или в прохладном темном месте.

Можно использовать прошлогодние запасы сухофруктов или делать тропические пирожки из ананасов, кокосов и папайи. Сухофрукты желательно заморозить, так их легче будет размолоть в блендере.
*Рома
Выпечка

Оладьи с яблоками ананасом и фейхоа
1 стакан сушеных фруктов
1 стакан воды
1 стакан муки
1 ч. л. разрыхлителя
3 ст. л. сахара
1 яйцо
⅓ стакана молока
1 ч. л. размягченного сливочного масла
щепотка соли

Размочить фрукты до полного восстановления. Взбить яйцо и добавьте молоко и масло. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, соль и сахар и взбить до однородного теста. Покрыть фрукты этим тестом и жарить до коричневого цвета со всех сторон. Положить на бумажное полотенце, чтобы снять излишки масла.

Посыпать сахаром и корицей.

Бисквит с киви и тамарилло
2 стакана сушеных глазированных тамарилло или киви
2 стакана воды
Вишневый ликер (немного)
⅓ стакана миндаля
1 пастила с тамарилло
1 бисквит
1 стакан ванильного заварного крема

Восстановить фрукты до мягкости. Положить пастилу с тамарилло на дно стеклянной миски. Сверху положить бисквит, пропитанный ликером, затем фрукты, тоже взбрызнуть ликером. Сверху покрыть заварным кремом и декорировать миндалем. Остудить перед подачей.

Можно использовать пастилу из слив и бренди вместо пастилы из тамарило и вишневого ликера.
*Рома
Десерты, напитки

Банановый и ромовый десерт
2 стакана сушеных бананов
½ стакана рома
взбитые сливки
2 ч. л. с верхом коричневого сахара

Залить сухие бананы ромом с водой и добавить сахар. Поставить в духовку пока бананы не размякнут. Подавать теплым со сливками.

Сливовый шпитцер
¼ сливовой пастилы
¼ стакана воды
1 большой стакан содовой или лимонада

Разломать пастилу на мелкие кусочки, смешать с водой и поставить в микроволновку на 2 минуты. Хорошо размешать и охладить. Соединить с содовой или лимонадом.

Для более резкого запаха добавить пастилу из ревеня или яблок.

Банановый коктейль
1 стакан молока
1 стакан чистого йогурта
½ стакана банановой пастилы
½ ч. л. ванили
1 ч. л. меда (по вкусу)

Поместите все ингредиенты в блендер и размешайте, пока пюре не будет густым и гладким. Подавать сразу.

Сушеные бананы очень трудно разломать из-за высокого содержания сахара, поэтому перед измельчением следует их поместить в морозилку.

Очень вкусный и витаминный для детей.

Сушеные фрукты в бренди
4 стакана сушеных фруктов (киви, ананас, персик, абрикос, сливы, яблоки, цитрусовые, желтые тамарилло, фиги)
2 стакана сахара
2 стакана бренди или рома
2 стакана воды

Поместите сухофрукты слоями в стеклянную банку. Помешивая, закипятите воду с сахаром. Охладите и добавьте бренди или ром. Размешайте и залейте фрукты. Не рекомендуется набивать банку до упора, т. к. фрукты будут увеличиваться в обьеме. Оставить настаиваться несколько месяцев. Подавать с мороженым, со сливками, а можно с холодной курицей или свининой.
*Рома
Мюсли

Мюсли бабушки Смит
1 стакан овсяных хлопьев
3 яблока
½ стакана миндальных хлопьев
1 ст. л. меда
1 ст. л. растительного масла
1 стакан абрикосового йогурта
Сок из 1 лимона ½ ч. л. соли
¼ стакана семян сезама

Яблоки с кожурой натереть на терке. Добавить другие ингридиенты и тщательно перемешать. Дать постоять 20 минут. Поместите смесь на сплошной поддон на лотке и сушить 20 часов при температуре 55°С или Medium, временами помешивая.

Апельсиново-медовые мюсли
3 стакана овсяных хлопьев
1 стакан апельсинового сока
½ стакана измельченных сухофруктов
½ ч. л. мускатного ореха
½ стакана семян подсолнуха
2 ст. л. жидкого меда
½ стакана ростков пшеницы

Смешать хлопья, фрукты, ростки, семечки и мускатный орех. В маленькой кастрюле разогреть мед и апельсиновый сок, довести до кипения, регулярно помешивая. Погрузить в сироп смесь фруктов и орехов. Дать настояться, затем стечь излишкам сиропа. Сушить на сплошном поддоне на лотке 10 часов при температуре 55°С или Medium.

Чем дольше будет сушиться смесь, тем более хрупкой она будет.
*Рома
Пастила (рецепты конкурсантов)

Пастила «Мраморная»

Берем сладкую ароматную дыню и свежую (или свежемороженую) бруснику.
Измельчаем (отдельно) в блендере.

Разливаем на слегка смазанный маслом поддон для пастилы, чередуя дынное и брусничное пюре.

Сушим в Ezidri при температуре 50-55 градусов (Medium) 7 часов.

Заворачиваем рулетиками и режем на «пастилки» и наслаждаемся контрастным вкусом брусничной кислинки и ароматной дынной сладости.

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Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Пастила «Таёжная сказка» (брусника с кедровыми орешками)

Берем свежую (или свежемороженую) бруснику. Измельчаем в блендере. По желанию в брусничное пюре можно добавить сахар (1 столовая ложка на 0,5 л пюре).
Смешиваем брусничное пюре с кедровыми орешками.

Раскладываем на слегка смазанный маслом поддон для пастилы.

Сушим в Ezidri при температуре 50-55 градусов (Medium) до готовности.

Режем высушенный круг на «пастилки» и заряжаемся силой и энергией даров Сибирской тайги.

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

«Пастила для папы»

Томаты, не большой зубчик чеснока, немного чёрного перца, пять крупных листиков базилика измельчаю в блендере.

Выкладываю массу на лист для пастилы, смазанный оливковым маслом и сушу 12-15 часов.

Вкусно есть со свежим ржано-пшеничым хлебом.

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Пастила «Боярочка»

Взять ягоды боярышника, пробланшировать или пропарить в соковарке.
Протереть через сито.
Можно добавить сахар по вкусу.
Высушить в «Изидри».
К пюре из боярышника можно добавить виноград, аронию, малину, облепиху.
Уже другой вкус и аромат.
И обязательно добавить орешки. Я делаю с лещиной.
Свежие, только что собранные, они сохнут вместе с пюре и не пересыхают.
На фото пастила с темным виноградом и с облепихой.

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Пастила «Яблочная»
Яблоки очистить от сердцевины и измельчить в комбайне или натереть на крупной тёрке вместе с кожурой. Это основа.
Для заправки взять перетёртые ягоды виктории свежие или замороженные, добавить раздавленные спелые бананы. Всё хорошо размешать. Масса должна быть как тесто на оладьи. Смешать с яблоками и выложить всё на смазанные поддоны для пастилы. Сушить при температуре 55 градусов 11 — 12 часов. Снять тёплыми и сразу свернуть рулетиком.

Ягоды для заправки могут быть различными — земляника, клубника лесная, клюква, брусника, жимолость, облепиха и другие. Можно использовать сливовое варенье или другие джемы. Для эластичности в пюре из ягод добавляем бананы, лучше переспелые. Если кислит, то добавить немного сахара.
Можно добавить немного корицы.
Новая ягода в заправке и другой вкус, и аромат пастилы!

Яблочная пастила заменяет чипсы, а если добавить семечки или орешки, то берём на работу к чаю или даём детям в школу. Тогда их надо завернуть в пищевую плёнку.
Приятного аппетита!

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

«Бананово-яблочные крекеры»
Спелые яблоки и бананы почистить. Приготовить пару ложек мёда (если яблоки сладкие, можно обойтись без мёда или заменить несколькими финиками, если на мёд аллергия).

Измельчить фрукты в комбайне или блендером, добавить мёд.
Поддон для пастилы смазать растительным маслом. Размазывание массы по поддону — этап с которым отлично справляются даже маленькие помощники.

Добавить орехи… можно грецкие или миндаль — на ваш выбор!

Если высушить пастилу до почти твердого состояния (15-18 часов, в зависимости от толщины слоя), то можно не сворачивать её в трубочки, а оформить в виде печенья.
Например, порезать на прямоугольники ножом или столовыми ножницами. В таком виде её удобно подавать к чаю или брать как перекус в дорогу.

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

«Конфетки миндальные»
Спелые яблоки местных сортов почистить и добавив немного корицы.

Измельчить до однородной массы. Если яблоки не достаточно сладкие, можно ещё добавить коричневый сахар или мёд по вкусу.
Далее ак обычно, нанести яблочную массу на смазанный растительным маслом поддон и поставить сушить. Но не доводить до готовности, а поймать момент, когда пастила будет уже не жидкой, но ещё липкой и пластичной, как пластилин.

Орешки облепить пастилой сформировав маленькие конфетки, обвалять в кокосовой стружке и оставить сушить ещё на несколько часов.
Хорошо просушенные конфетки не слипаются, отлично хранятся в стеклянных или жестяных баночках.
Могут стать приятным подарком.

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Йогурт-лукум
Для пастилы нам понадобится: йогурт, кедровые орехи и мак.

Йогурт можно смешать с кедровыми орешками или выложить их сверху.
Раскладываем на слегка смазанный маслом поддон для пастилы.
Сушим в Ezidri при температуре 50-55 градусов (Medium) до готовности.

Получается что-то вроде восточного дастархана.

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

«Радость творчества»
Так получается, что с течением жизни проявляются разные наши способности. Сейчас, например, когда за тридцать, появилась необходимость делать заготовки на зиму для своей семьи. Так, чтобы и вкусно, и максимум витаминов, и фрукты-овощи — со своего огорода, — экономно.

Мои домашние любят сок. Сделаем! А оставшееся «мяско»? Выбрасывать — расточительство! А вот хоть пастилу высушим, из вишни, — пробовали?

Если сок варили, то ягоды вишни пропускаем через дуршлаг, чтобы косточки — отдельно от пюре. А если сок выжимали, то у вас есть готовая масса ягод, к тому же без тепловой обработки. Добавим немного сахара, — для вкуса и для гибкости в готовом виде. Только не более 1/10 части от общей массы ягод, иначе будет липнуть и плохо сохнуть. А еще добавим… например, имбирь в порошке! Пряности — это так увлекательно, прямо творцом себя чувствуешь…

Творец, он в каждом из нас. В юности, еще в школе, я, как и многие, была склонна к рисованию, писала картины. Сколько тогда было свободного времени, сколько возможности что-то сделать? Теперь не до картин. Все — бегом, в спешке, в опозданиях. Нам не до удовольствий творчества. Но что мешает? Всего шаг!

Достаю из шкафа половинки сушеных яблочек с прошлого подхода к сушилке, холстом раскладываю вишню с имбирем на лоток для пастилы. Начинаем творить!

На что похожа половинка от яблока? На половинку яблока, ответит кто-то. И будет прав. Значит, рисуем из двух половинок целое. А листья мы чуть подровняем ножницами. Яблочные дольки режутся ножницами легко, если консистенция правильная, гибкая. Жаль, что нет орешков, можно было бы оттенить ими рисунок в пустых местах. А если из тех же яблок, но рисунок чуть сложнее…

Так под руками распустились хризантемы. И пусть я потратила на приготовление пастилы времени больше, чем ожидалось, но это было так здорово! Ну а вкус, благодаря яркой вишне и терпкому, согревающему имбирю, оказался достоин внешнего оформления.

Но если благодаря этим фото в Вас проснется, сладко потянется и начнет украшать мир Художник, значит, читали рецепт Вы не напрасно.

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Пастила от простуды
Угощая друзей и знакомых пастилой, часто слышу от них: «Хорошо есть с чего делать, а у нас на огороде не с чего делать». — «Так и у меня нет ничего на огороде» — улыбаясь, говорю в ответ. Под словом «НИЧЕГО» имею в виду «ничего не съедобного».

Заглядывая в мой огород, знакомые качают головой — как все заросло травой! Да, наросло нынче травки. А разве дает нам что-то Земля бесполезного? Пойду-ка соберу эту травку на зиму. Насушу ромашки, мелиссы, подорожника, васильков, ноготков, крапивки, малинки, мать-и-мачехи и т. д. Специально не продергивала ее, так получается, что вся аптека наросла на грядке, никуда ходить за травами специально не надо. Вот и пастилы деткам на зиму наделаю лекарственной, от простуды.

Берем 1 апельсин, листья и ягоды малины, черешки ревеня, цветы василька и календулы, подорожник, крапиву, мать–и–мачеху. Какие травы нужны именно вам, подскажет интуиция. Травы перекрутим на мясорубке. Для связки (чтоб высохла пастила ровной пластиной и ее не разорвало) беру переспевшие бананы. Раньше использовала их при простуде зимой: разминаю пол банана в стакане, заливаю кипятком, размешиваю. Пью получившийся киселек при боли в горле, другой простуде. Дорого бананами лечиться? Да нет, летом на рынке переспевшие бананы очень дёшевы. А какие сладкие получаются в сушеном виде, никакого сахара не надо! Бананы для пастилы обязательно разминаю их руками, представляя, какая она получится вкусной и полезной. Смешиваем травы и банановую кашицу, добавляем 1-2 ст л. меда, перемешиваем и выкладываем сушить.

Попробуйте и вы, на вкус — лучше, чем пастилки «Доктор Мом». А о пользе, о живой энергетике — разве можно сравнивать?

В следующий раз обязательно выложу на пастиле древнеславянский знак «Одоленька», что предки наши использовали в помощь от болезней. Сильнее будет или нет, не нам решать, а вот выглядеть будет оригинально. Можно и больного проведать с ней, обрадуется, как считаете?

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Пастила с перчиком
А что если в сладкую пастилу добавить немного остроты?
Берем очень спелые абрикосы и бананы, разминаем.
Огурец натираем на терке. Для чего огурец? Для массы, наросло их в этом году много, на теплой-то грядке!
Добавляю смесь перцев (под рукой оказалась «Мельница», могут быть и другие), все соединяю, перемешиваю и выкладываю на лоток.

Как украсить — дело вашей фантазии. Можно кусочками тех же бананов и огурцов, а можно — лепестками роз. Вкуса они не дают, а в результате пастила получается — как павловопосадский платок, хоть на выставку, хоть на ярмарку!

На что похож этот вкус?
На безалкагольный глинтвейн, пожалуй: согревающий, насыщенный. Так и хочется съесть еще кусочек!

Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку Полезные советы по применению сушилки, рецепты, как умнее использовать сушилку

Источник: 🔗

*Рома
Приправа

Кисло-сладкая приправа из сушеных фруктов
½ стакана сушеных киви ¼ стакана сушеного лука
½ стакана сушеных персиков
¼ стакана сушеного винограда
¼ стакана сушеных кружков апельсина
1 ч. л. порошка имбиря
½ стакана коричневого сахара
1 ч. л. соли
1 стакан белого уксуса
1 стакан воды
1/8 ч. л. кайенского перца
1 ч. л. порошка карри

Поместить все ингредиенты в кастрюлю, довести до кипения и варить в течение часа. Затем остудить, разлить в бутылки и запечатать.
На крекер положить кусочек сыра (напр. камамбер) и сверху ложечку приправы.

Кисло-сладкая приправа из тамарилло
1 стакан сушеных тамарилло
½ стакана сушеного лука
¼ молотого имбиря
½ стакана сушеных яблок
¾ стакана сушеного винограда
½ стакана сушеного ананаса
1 стакан белого уксуса
1 стакан коричневого сахара
2 стакана воды
1 ч. л. смеси специй
1/8 ч. л. кайенского перца
1 ч. л. соли

Поместить все ингредиенты в кастрюлю, довести до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Варить в течение часа до полного восстановления сушеных фруктов, и пока смесь не загустеет. Остудить, разлить в бутылки и запечатать.

Можно использовать не только одни сушеные фрукты, но комбинировать их со свежими фруктами и консервированными, но тогда добавлять меньше воды. Эта приправа очень хороша с жареной свининой.

Вегетарианское карри
½стакана следующих сушеных фруктов и овощей. ананаса, яблок, киви, помидоров, красного и зеленого острого перца, лука.
1 чили (по вкусу) 1 ст. л. порошка карри
2 стакана воды или бульона
2 ст. л. муки
2 ст. л. сливочного масла

Поместить карри, масло и муку в кастрюлю и варить на слабом огне, помешивая, до однородной массы. Добавить сушеные фрукты, овощи и бульон и варить на медленном огне в течение часа.

Для усиления аромата приготовьте это карри за день до подачи. Можно часть воды заменить кокосовым молоком.

Приправа из помидоров в ароматном масле
¼ стакана помидоров
2 ст. л. уксуса
6 ст. л. масла из-под помидоров
2 ст. л. каперсов
Молотый черный перец
1 ст. л. сухой петрушки

Соединить все компоненты в блендере до однородной массы. Подавать, положив массу на кусочек моцареллы, огурца или с салатом из свежих овощей. Расчет на полстакана.

Песто из помидоров в ароматном масле (приправа для пасты)
½ стакана помидоров
1 стакан воды
½ стакана масла из-под помидоров
2 зубка чеснока
Молотый черный перец по вкусу
¼ стакана кедровых орехов
2 ст. л. сыра пармезан

Довести помидоры с водой до кипения и варить 10 минут. Слить воду, воду сохраните. В блендере измельчить помидоры до состояния пюре, добавить масло, кедровые орехи, чеснок, соль и перец. Также измельчить до пюре. Смешать с сыром пармезан, добавить оставленную от варки воду и довести до состояния соуса. Подавать с пастой, поливая сверху. Хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере около двух недель. Расчет на 1 ¼ стакана.

Порошок из хрена, чеснока и имбиря

Хрен, чеснок и имбирь очистить, нарезать и пропустить через мясорубку. Разложить на сплошном поддоне и сушить 3-5 часов при температуре 50°С или Medium.
Смолоть в порошок и еще раз просушить, если нет уверенности, что порошок достаточно сухой.

При использовании взять 3 ст. л. порошка, залить белым уксусом, дать постоять, чтобы порошок впитал уксус, смешать с ½ стакана сметаны.

Подавать с жареной говядиной.
*Рома
Разное

Глазурь из сливочного сыра
250 г сливочного сыра
125 г сливочного масла
1 ч. л. ванилина
2 стакана сахарной пудры

Взбить масло и сыр, добавить ванилин и сахарную пудру. Снова взбить до однородной массы. Полить пирог глазурью и посыпать лесными орехами.

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