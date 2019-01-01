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Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве

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Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве

Категория: Дрожжевой хлеб
Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве

Ингредиенты

Дрожжи сухие 1,5 ч. л.
Мука пшеничная в/с 300 гр.
Мука ржаная 280 гр.
Масло сливочное (маргарин) 25 гр.
Соль 1,5 ч. л.
Сахар 1,5 ст. л
Пиво тёмное 400 мл
Тмин 1,5 ч. л.

Способ приготовления

  • Продукты закладывались в порядке их перечисления, за исключением того, что сахар и соль заране были растворены в пиве; одновременно с этим пиво активно перемал и дал отстоятся (выпустил газы).
  • В результате получился изумительный ржаной хлеб с нежным и плотным мякишем, хрустящей корочкой и вкусом, который я не могу описать, но скажу, что такой вкуснятины я ещё не ел. Ммм, ум отъешь!
  • P.S.: Не могу согласиться с форумчанами, писавшими ранее о том, что хлеб имеет запах пива. ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ПИВА! Подробности - в примечании.
  • P.P.S.: Все ваши опасения, по поводу вреда для хлебопечки при использовании пива, оставьте скептикам. Всё будет хорошо! Попробуйте прямо сейчас!

Время приготовления:

3:30, выпечка - 1:00

Программа приготовления:

Ржаной

Примечание

Я использовал пиво Велкопоповицкий Козел Тёмное - у него превохходное хлебное послевкусие и низкое содержание алкоголя, также подойдет Жатецкий Гусь Тёмное - у него схожее, но менее насыщенное и однородное, послевкусие. Если использовать только Козел или Гусь, которые не имеют неприятных отдушек, то ваш хлеб получится без неприятного перебродившего хмельного запаха и будет радовать своим вкусом и ароматом вас и ваших родных!

Фото SerValeri

*Карабас
Уважаемый Volkodav укажите пожалуйста вес хлеба.
*Натуся
Цитата: Карабас

Уважаемый Volkodav укажите пожалуйста вес хлеба.
Да, на какой вес устанавливать программу для ХП?
*Карабас
Цитата: nnv200569

Да, на какой вес устанавливать программу для ХП?
Да
*Альбина
Volkodav, сразу видно Вы здесь не так давно Потому что на форуме у нас есть хлеба и на темном и на светлом пиве
*Рома
Цитата: Карабас

Уважаемый Volkodav укажите пожалуйста вес хлеба.

Примерно 900 грамм
*SerValeri
Замесил...
*SerValeri
Цитата: SerValeri

Замесил...
Готово...Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве не резал пока остывает...
*SerValeri
Не удержался... разрезал....!Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве Аромат непередаваемо... мёдом пахнуло... хотя мёд не добавлял Респект автору...!
*Мечтающая
Крррасиво как! Беру на заметку! Спасибо!
*SerValeri
Цитата: Мечтающая

Крррасиво как! Беру на заметку! Спасибо!
Дрожжи Саф-Момент... но не 1,5 как у автора , а 2 чл... пиво тёмное разливное....
*Мечтающая
Цитата: SerValeri

Дрожжи Саф-Момент... но не 1,5 как у автора , а 2 чл... пиво тёмное разливное....

Спасибо за ремарку! У меня как раз именно такие дрожжи, а пиво темное в принципе считаю богаче вкусом (да простят меня любители светлого)
Только почему именно разливное? У нас толковое разливное пиво труднее найти, чем баночное из Праги. Его и собираюсь использовать. Крушовица, конечно, не велкопоповецкий козел... Но всё же лучше, чем просто плохое темное пиво. Единственный его минус, оно горчит. Вот это меня действительно беспокоит. А Вы, стесняюсь спросить, где покупаете пиво?
*Рома
Потому что разливное пиво с коротким сроком хранения, свежее. А в банках - консервированное пиво, долгого хранения)
Покупая темное пиво, смотрите на этикетку, если там в составе солод ржаной, ячменный, хмель, то это очень хорошо для хорошего вкуса хлеба. Ищите темное (черное) пиво в стекле. Правда, такое пиво гораздо дороже стоит Особенно Портер
*Мечтающая
Спасибо!
Была на Пражском заводе, где разливают абсолютно одинаковое пиво в тару стеклянную, пластиковую и алюминевую. Поэтому и заикнулась именно про пражское, т. к. больше уверенности в качестве. Про другие не знаю, поэтому даже и не рискнула бы что-нибудь возразить. К слову, в непрозрачной посуде пиво хранится лучше... Разливное у нас в городе разочаровало, ибо покупала темное чешское (типа "Козел") для маринования рульки, оказалось откровенно плохое, пришлось покупать баночное. Может просто мне не "повезло".
Меня больше интересует, как отразится горчинка пива на готовом хлебе?

Цитата: Рома

Особенно Портер

Это что за пиво? Оно темное? Простите, за невежество
*SerValeri
А Вы, стесняюсь спросить, где покупаете пиво?
Я Главный пивовар-технолог , пиво я варю сам Наше тёмное пиво имеет небольшую горчинку... на вкусе хлеба не сказывается... кстати при производстве тёмного пива ржаной солод не используется.....
*Мечтающая
Спасибо, теперь можно в бой!

Цитата: SerValeri

Я Главный пивовар-технолог , пиво я варю сам

Здорово! Тихо зеленею от зависти!!!!
*Рома
Цитата: SerValeri

Я Главный пивовар-технолог , пиво я варю сам Наше тёмное пиво имеет небольшую горчинку... на вкусе хлеба не сказывается... кстати при производстве тёмного пива ржаной солод не используется.....

Я не главный пивовар, но этикетки при покупке читаю Смотря какое пиво, состав разный бывает.
Портер - черное пиво, так на упаковке написано. И если уж покупать портер, то натуральное импортное, производителя, оно намного дороже суррогатов, но и вкус другой.
Пиво пью очень редко, но в аналогах чешского и других стран пива, сваренного у нас здесь, разочаровалась, вкус совсем не тот!
*mihanizmus
Volkodav, спасибо за рецепт. А пиво используете наше или импортное? С ужасом узнал, что в Ленинграде теперь производят Крушовице.
Рома, аналоги у нас действительно хуже, а вот, например, производившийся у нас портер Балтика № 6 был очень даже ничего себе по вкусу. Не пью уже четвертый год, так что удивился, не найдя его в магазине.
*Hommit
Не много ли жидкости? Делал 600 муки на 370 воды, ну очень сырой вышел, а тут вообще 580/400?
*Рома
Цитата: Hommit

Не много ли жидкости? Делал 600 муки на 370 воды, ну очень сырой вышел, а тут вообще 580/400?

У автора правильное соотношение мука-жидкость: 580 мука (в том числе 280 ржаная) и 400 мл. воды. Ржаная мука требует чуть больше жидкости.

Если при вашем соотношении 600-370 мякиш сырой - ищите причину в другом, возможно неправильно отмерили муку или жидкость.
*Hommit
Так...

Колобок:
Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве
тесто действительно нормальное, мне сначала даже показалось сухое, потом разошлось

После подъема:
Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве
невысоко весьма...

Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве
и при выпечке он тоже не поднялся

Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве
вытащил

Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве
на разрез

корочка твердая и хрустящая, мякиш плотный, мягкий, хорошо пружинит, запаха пива нет, вполне вкусный

пичалька 1: покупать пиво на каждый раз всетаки дорого. был бы он еще большой, но...
пичалька 2: он маленький! чем его поднять можно? панифарином? фиг знает где его искать...
(тут нашел такую ссылку: 🔗 кто пробовал? это реально?)
а если увеличить количество белой муки в балансе?
 

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