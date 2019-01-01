Пшенично-ржаной хлеб на темном пиве

Цитата: SerValeri



Дрожжи Саф-Момент... но не 1,5 как у автора , а 2 чл... пиво тёмное разливное....

Спасибо за ремарку! У меня как раз именно такие дрожжи, а пиво темное в принципе считаю богаче вкусом (да простят меня любители светлого)Только почему именно разливное? У нас толковое разливное пиво труднее найти, чем баночное из Праги. Его и собираюсь использовать. Крушовица, конечно, не велкопоповецкий козел... Но всё же лучше, чем просто плохое темное пиво. Единственный его минус, оно горчит. Вот это меня действительно беспокоит. А Вы, стесняюсь спросить, где покупаете пиво?