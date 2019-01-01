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Котлеты куриные с морковью и зеленью (скороварка Brand 6050)

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Котлеты куриные с морковью и зеленью (скороварка Brand 6050)

Категория: Мясные блюда
Котлеты куриные с морковью и зеленью (скороварка Brand 6050)

Ингредиенты

филе куриной грудки 1шт-450гр
яйцо 1шт
морковь 1шт
зеленый лук, укроп в любом кол-ве
крахмал 1ст. л. без верха
белый хлеб замоченный в молоке 1-2 кусочка
соль, черный перец

Способ приготовления

  • Готовим фарш.
  • Грудку, измельчить любым удобным способом; морковь натереть на мелкой терке; лук порезать; добавить яйцо, замоченный в молоке хлеб; специи; крахмал.
  • Котлеты куриные с морковью и зеленью (скороварка Brand 6050)
  • Включить режим "курица" по умолчанию 23 минуты. Разложить сформированные котлеты в чаше с маслом. Скороварку закрыть.
  • Котлеты куриные с морковью и зеленью (скороварка Brand 6050)
  • Через 15 минут, котлеты перевернуть и при закрытой крышке дожаривать до окончания программы.
  • Котлеты куриные с морковью и зеленью (скороварка Brand 6050)
  • Котлетки пышные, мягкие, красиво поджаристые; зелень с морковью придают красочность и конечно приятный вкус.
  • Котлеты куриные с морковью и зеленью (скороварка Brand 6050)[/URL]


*Габи
Приготовила, Вика, я вчера котлеты с добавлением моркови, но без зелени, ТАК понравились . Спасибо тебе за идею, вот я бы не вжисть не догадалась бы добавить морковь в котлеты, а такие веселенькие получились и самое главное главный дегустатор, что то и не заметил .
*Вичка
Цитата: Габи

Приготовила, Вика, я вчера котлеты с добавлением моркови, но без зелени, ТАК понравились . Спасибо тебе за идею, вот я бы не вжисть не догадалась бы добавить морковь в котлеты, а такие веселенькие получились и самое главное главный дегустатор, что то и не заметил .
Вика, я тоже часто делаю без зелени, одной моркови достаточно, чтобы было необычно и вкусно, а зелень можно добавлять и к готовым уже котлеткам. Спасибо за отзыв!
*Melisa72ru
VS NIKA классные котлетки!!! Аппетитные очень!
Люблю такие всякие-куриные да с зеленью, хлопьями. морковкой. сыром и пр
*Вичка
Цитата: Melisa72ru

VS NIKA классные котлетки!!! Аппетитные очень!
Люблю такие всякие-куриные да с зеленью, хлопьями. морковкой. сыром и пр
Да, Евгения, с хлопьями тоже очень хорошо! Я очень часто хлеб заменяю геркулесом.
*Габи
Цитата: Melisa72ru

VS NIKA классные котлетки!!! Аппетитные очень!
Люблю такие всякие-куриные да с зеленью, хлопьями. морковкой. сыром и пр
Меллиса, у меня тоже вчера была идея сыра в фарш натереть, но потом я забыла , про хлопья не знала девы, а как во вкусе - они там растворяются или помогают форму держать и сколько сыпать? Вот опять удивили, по + каждой.
*Melisa72ru
Цитата: Габи

Меллиса, у меня тоже вчера была идея сыра в фарш натереть, но потом я забыла , про хлопья не знала девы, а как во вкусе - они там растворяются или помогают форму держать и сколько сыпать? Вот опять удивили, по + каждой.
Я на полкило фарша сыплю-1-2 ст. ложки хлопьев, могу и манку добавить-дя пышности...
Как сказала VS NIKA -хлеб заменяют да и форму деражт котлетки, тефтельки
А сыр-когда котлетку формирую, делаю лепеху-на нее кладу маленький брусочек сыра с зеленью-и дальше формирую, т. е. котлетка с начинкой
Иногда и картошку сырую могу натереть в фарш, как настроение и что под рукой есть
*Габи
Спасибо, бум пробовать хлопья, а манку я добавляла, про брусок сыра во внутрь котлеты это тоже интересно, тоже буду пробовать.
*Melisa72ru
Цитата: Габи

Спасибо, бум пробовать хлопья, а манку я добавляла, про брусок сыра во внутрь котлеты это тоже интересно, тоже буду пробовать.
Я котлетки, как и Виктория, небольшие делаю, и, естественно, брусочек сыра-узенький, небольшой совсем кладу))) Сыр при обжарке плавиться и для меня само то-когда он не вытекает, не выплавляеться из самой котлетки
*Габи
Вах-вах, как написала, уже хочу... с сыром , но это попозже.
*Luysia
Вика, а в мульте как? Сначала обжарить, а потом... ( уже прочитала, спасибо! )

Пропустила такой хороший рецептик т. к. он в скороварочной теме...
*Вичка
Цитата: Luysia

Вика, а в мульте как? Сначала обжарить, а потом... ( уже прочитала, спасибо! )

Пропустила такой хороший рецептик т. к. он в скороварочной теме...
Люда, мне морковь в котлетах нравится больше на крупной терке тертая; пробовала в мясорубке крутить с фаршем, так не понравилось.
 

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