Котлеты куриные с морковью и зеленью (скороварка Brand 6050)

Приготовила, Вика, я вчера котлеты с добавлением моркови, но без зелени, ТАК понравились . Спасибо тебе за идею, вот я бы не вжисть не догадалась бы добавить морковь в котлеты, а такие веселенькие получились и самое главное главный дегустатор, что то и не заметил .